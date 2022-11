Stavba dálniční křižovatky přinese komplikace, Holešov se obává kolapsu

Silnice bude zavřená minimálně do konce příštího roku, možná déle. Objížďka, zatím i pro kamiony, povede přes nedaleký Holešov, který už teď ve špičkách bojuje s dopravním přetížením.

„Vycházíme této stavbě vstříc, i když nám za to lidé budou nadávat. Nechceme ale posunovat termín jejího dokončení třeba o dalšího půl roku,“ reagoval starosta Holešova Rudolf Seifert.

Souhlas dává jen do ledna příštího roku. Do té doby si silničáři musejí vyjednat, že alespoň kamiony budou jezdit přes zdejší průmyslovou zónu. Seifert počítal s tím, že to bude už od začátku uzavírky silnice do Zahnašovic. Nestalo se. Ale dálnici brzdit nechce i proto, že pak městu uleví.

„Průmyslová zóna má svůj specifický provozní řád. Ostrost a šířka zatáček tamní komunikace neodpovídají veřejnému provozu. Musíme si vyřídit dopravní značení pro snížení rychlosti, v některých místech bude zúžená vozovka a vyznačí se přednosti protijedoucích vozidel. Všechny podmínky neumíme splnit během měsíce,“ řekl šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

Zóna patří Zlínskému kraji a peníze na ni dávalo ministerstvo průmyslu a obchodu, takže se to týká i jich. „Děláme všechno pro to, aby nejpozději v lednu příštího roku objížďka přes Holešov skončila,“ řekl Chudárek.

Vznikne druhá největší estakáda v kraji

Toto omezení je zásadní i v tom, že tudy jezdili na dálnici také řidiči zejména z východní části Zlína. Takže i krajské město na uzavírku může doplatit hustější dopravou.

Silničáři od tohoto týdne uzavírají i trasu z Martinic do Žeranovic. Místo ní ale otevřou nově vybudovanou silnici, jež vede podél původní, takže řidičů se uzavírka nedotkne. Naopak radost jim může dělat to, že silničáři staví dálnici navzdory deštivému září v souladu s časovým plánem. A práce, u nichž to bude možné, budou dělat i přes zimu.

Ještě před tím, než začaly, archeologové objevili u Horního Lapače osadu z doby kamenné. Teď se staví piloty pro mosty, z nichž největší bude protínat Dolní Ves ve Fryštáku. Bude 300 metrů dlouhý a 18 metrů vysoký a půjde o druhou největší estakádu ve Zlínském kraji.

Na celém 17 kilometrů dlouhém úseku pracuje 300 lidí a 200 kusů těžké techniky sedm dní v týdnu. Pohybují se na více místech. Ve Fryštáku domíchávače přivážejí beton do základů již zmíněných pilířů mostu, poblíž Horního Lapače zase vozí náklaďáky zeminu. V trase dálnice, která už je viditelná, musí přemístit přes 2,7 milionu krychlových metrů zeminy.

„Na tomto úseku jsou hotové skrývky ornice a sanace podloží, na některých místech začínáme s výstavbou násypů. Založili jsme některé mostní objekty. V nejbližším období nás čeká kanalizace a výstavba propustků,“ vypočítal projektový manažer firmy Skanska Martin Fischer.

Začne stavba křečkovodů pod dálnicí

Letos přijde na řadu i budování takzvaných křečkovodů. To jsou ocelové roury se speciálně upraveným dnem, které povedou pod dálnicí, aby mohl pohodlně migrovat chráněný hlodavec, kvůli němuž se už dříve výstavba na pár let zdržela.

Na stavbě působí ekologický dozor, který situaci mapuje. V první části trasy dálnice se objevilo několik nor, ovšem pouze jedna z nich byla obývaná.

„Kvůli noře jsme letos na jaře nemohli dělat zemní práce. Čekali jsme do května, jestli křeček nevyleze. Nikdo ho ale neviděl,“ poznamenal Chudárek. „Křeček opustí místo, kde nemá žrádlo, a klidně pak zůstane pár metrů od stavby,“ všiml si.

Práce nebrzdí ani stále dražší stavební materiály. A to i díky tomu, že firmy si je zčásti nasmlouvaly už před více než 12 lety, kdy se stavba poprvé rozjížděla, než ji na popud ekologických aktivistů zastavil soud. Například ohledně živice, železa či betonu však ministerstvo dopravy řeší finanční kompenzace vůči stavebním firmám, které případný cenový rozdíl pokrývají ze svého. Zatím jsou náklady šest miliard korun bez DPH.

Pokud se nestane nic nepředvídaného, mělo by se po dálnici jezdit přespříští Vánoce. U Nejvyššího správního soudu v Brně však stále leží kasační stížnost ekologů, kteří chtějí tímto způsobem výstavbu zastavit. „Nevím, jak soud rozhodne, ani kdy,“ zmínil Chudárek. Kvůli protestům spolků se dálnice naplno začala stavět až loni v prosinci.