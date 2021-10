Silničáři chtějí stavět dálnici D49 letos, čekají na podpis ministra

Přestože verdikt ještě nepadl, silničáři věří, že letos v říjnu či v listopadu bude povolení pravomocné a oni začnou se začátkem zimy konečně stavět.



„Rozklady se v současné době řeší na ministerstvu dopravy. Už jsou shromážděna veškerá stanoviska nadřízených orgánů, tak aby mohlo být potvrzeno stavební povolení z hlediska právní moci,“ sdělil ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

V tuto chvíli se podle něj čeká už jenom na zákonné lhůty, které musejí doběhnout. „To znamená zveřejnění, připomínky případných účastníků řízení, posléze zasednutí rozkladové komise a podpis pana ministra z hlediska právní moci,“ zmínil Mátl.



Pokud se tak stane, bude to znamenat, že se silničáři budou moci pustit do výstavby 16 kilometrů dlouhého úseku dálnice, která by měla v budoucnu usnadnit cestování na Slovensko a ulevit Zlínu od tranzitní dopravy.



„Přípravné práce máme nachystané, jednáme se zhotoviteli a stavebními dozory, budeme řešit předání stavby,“ nastínil šéf zlínské pobočky ŘSD Karel Chudárek. „Skrývku ornice, zakládání mostů či konsolidační násypy bychom začali dělat ještě letos. Silničářské a betonářské práce na jaře,“ doplnil.

To vše má jednu zásadní podmínku: stavební povolení musí být pravomocné. A zatím ještě není. „S ohledem na komplikovanost řízení a rozsah podaných rozkladů nelze v tuto chvíli předjímat dobu vydání rozhodnutí ministra o rozkladech,“ nastínil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Ekologické spolky namítaly řadu věcí, mimo jiné zpochybnily vyjádření dotčených orgánů. Aktuálně se posuzují námitky účastníků řízení. Ty však podle Chudárka jejich nadřízená pracoviště potvrdila, což je zásadní. V dalších připomínkách spolků nevidí věcný obsah, tudíž se domnívá, že by jim nemělo být vyhověno.

„Víme, jak vypadaly námitky, nikde jsem nenašel žádnou převratnou novinku. Všechno lze vyčíst ze stavebního povolení. Je to jen zdržovací taktika. Nemá to nic společného se životním prostředím,“ je přesvědčený Chudárek.

Ekologové napadali průhledné stěny i břečťan

Stavební povolení nenabylo právní moci kvůli šesti rozkladům, čtyři z nich podaly ekologické organizace Egeria, Děti Země, Vizovické vrchy a Spolek pro ekologii Kostelec. Všech šest podání mělo dohromady 330 stran. Ekologové tvrdí, že bylo stavební povolení vydáno ministerstvem dopravy nezákonně.

„V obsáhlém rozkladu především upozorňujeme, že ne všechny požadavky závazných stanovisek byly zahrnuty do podmínek povolení,“ sdělil po podání rozkladu předseda spolku Děti Země Miroslav Patrik. „Dále jsme ve spisu nenašli jedno stanovisko na ochranu před hlukem, dále k ochraně ovzduší, lesa či k průchodu dálnice přes přírodní park Hostýnské vrchy,“ zmínil.



Spolky napadaly také to, že by na průhledných protihlukových stěnách neměly být siluety dravých ptáků, protože na ně ostatní ptáci nereagují, ale spíš barevné rozlišení. „Už dlouhou dobu neděláme polepy ptáků, ale šrafování. Je to například u silnice ve Zlíně-Malenovicích,“ zmínil Chudárek.

Další námitka se týkala například toho, že silničáři nemají nařízeno, aby nechali stěny u cesty obrůstat břečťanem.

Pokud by nakonec ministr dopravy námitkám vyhověl, znamenalo by to velké komplikace. Stavbě totiž vyprší letos na podzim platnost řízení EIA, v němž se posuzují dopady stavby na životní prostředí. Silničáři by ho museli vyřizovat znovu, což by mohlo znamenat zdržení o pár let. Podle Chudárka ekologickým spolkům právě o to jde.

Pokud ministr ekologům nevyhoví, budou se moci obrátit na soud. To už udělali jednou dříve a soud stavební povolení následně zrušil.