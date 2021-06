Hudební léto začíná, hlad po koncertech mají muzikanti i návštěvníci

Kam za hudbou Slovácké léto, Masarykovo náměstí, Uh. Hradiště 4. července Mňága a Žďorp, 5. července Walda Gang, 6. července Alkehol, 7. července Reflexy, 8. července Iné Kafe, 9. července Pokáč, 10. července Harafica Iné Kafe 3. července, amfiteátr Liptál Rybičky 48 9. července, Hvozdná Music Ton 9. a 10. července, areál firmy Ton Holešov

Lucie, Habera a Team, Leoš Mareš, Olympic, Iné Kafe, No Name, Wohnout, Desmod aj. Arakain 31. července, amfiteátr Buchlovice Letní filmová škola kolejní nádvoří, Uherské Hradiště 7. srpna Dan Bárta & Illustratosphere, Evamore 9. srpna Srednusha + Bukowicz 11. srpna Marian Friedl Tři sestry 9. srpna, koupaliště Rožnov p. R. 13. srpna, amfiteátr Buchlovice Rock Castle 19.–21. srpna, zámecký areál Moravský Krumlov Sabaton, Dirkschneider, Korpiklaani + Fleret, The 69 Exes, Septicflesh, Brainstorm aj. Lážo Plážo Fest 4. září, Otrokovice Štěrkoviště Rybičky 48, Vypsaná Fixa, Ben Cristovao, Kapitán Demo aj. Pozn.: Jde o výběr koncertů