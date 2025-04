Strom, jehož stáří se odhaduje na 120 až 150 let, roste na Kopanicích nedaleko cesty mezi motorestem Rasová a Mikulčiným vrchem. Jde o klasickou planou hrušeň polničku.

„Objevili jsme ji úplně náhodou. Zrovna je v plném květu. Za pár dnů odkvete,“ upozornil Zdeněk Špíšek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který se dlouhé roky věnuje navracení původních ovocných stromů do krajiny.

Košatá koruna je teď z poloviny bílá a obsypaná květy, z druhé zelená. Jak se to mohlo stát?

„Roste ve vyšší nadmořské výšce. V předjaří, když se stromy probouzely, byly asi silné mrazy. Květní pupeny pomrzly a vegetační přežily. Studený vzduch v mrazivé noci stékal dolů, zasáhl západní stranu koruny a ochladil větvě. Jakmile ale vyšlo slunce, ranní paprsky druhou polovinu koruny na východní straně zachránily,“ vysvětlil odborník.

Pěstitelé a zahrádkáři se s podobným úkazem občas setkávají. Jde o rozdílnou plodnost v jedné koruně.

„Tady mne zaujala ta bizarnost. U oskeruší už jsem to viděl nedaleko Radějova. Ale tam se to přisuzuje třeba úderu blesku. Tady jde o povětrnostní podmínky. Zajímavé to bude zase na podzim, až bude mít hrušeň plody,“ doplnil Špíšek.

Spolu s dalšími dobrovolníky z organizace Stromy pro Moravský kras vrací do přírody v Bílých Karpatech i v Moravském krasu původní ovocné odrůdy, které do krajiny patří. Během devíti let už se jim podařilo vysadit na šest tisíc stromů, o které se také starají. Jde například o Obecní sad v Krásensku, Povidlovou alej v Ostrově u Macochy.