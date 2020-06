Hraboši už z polí zmizeli, kalamita se ale za pár let může opakovat

Expertka: Jed je zbytečný, příroda si dokáže poradit sama Experti z Mendelovy univerzity v Brně už loni na podzim předpovídali, že mimořádně početné populace hrabošů se letos na jaře sníží. A měli pravdu.

„Lze to vztáhnout k jakékoli přemnožené populaci, případně i na lidi – v takové situaci by začaly války, stres, byla by nouze o jídlo, stoupla by agresivita, boj o teritoria i potravu. V přemnožené populaci je také více patogenů, takže jednotlivci mezi sebou přenášejí nemoci,“ říká Marta Heroldová z lesnické a dřevařské fakulty brněnské univerzity. Dá se tedy říct, že si příroda poradila sama?

Ano, proto jsme nechtěli, aby se hraboši plošně hubili. Říkali jsme, že jed je zbytečný. Vyhubenou populaci totiž nahradí nová, která se o to více začne množit. Příčiny smrti hrabošů byly různé?

Ano, k tomu je třeba přidat i stáří. Velké kusy se dožívají delšího věku a utlumí rozmnožování další generace. Populace si tak sama znemožní další růst. Pravidelné přemnožování mají hraboši v genech, bude se opakovat. K poklesu jejich populace přispělo i to, že letos na jaře byla špatná potravní nabídka. Dá se zjednodušeně říci, že málo narostlo toho zeleného. Pomohla i početnější populace dravců?

Nutně musela. Je to logické: když mají co žrát, tak je jich více. Na podzim a během zimy, která byla mírná, bylo vidět, kolik dravců létá. Na jaře byla celkově silná populace predátorů. Všechno je v určité harmonii. Bude přemnožení opět extrémní? A čím bylo způsobeno, že bylo nyní tak velké?

Faktorů je asi více, ale důležitou roli hrají zimy. Když je zima mírná, tak populace hraboše přes zimu nevyhyne a přežije do května. A od roku 2008 přicházejí mírné zimy téměř jedna za druhou. Nejhorší pro hlodavce je, když roztaje sníh, pak začne mrznout, zalijí se jim nory, nemohou vylézt a udusí se. Jejich populace to není schopná přežít, nebo jde do jara velmi oslabená. To, že se jim dařilo, bylo dáno rovněž příhodnými podmínkami a plodinami, které se pěstují. Které jim vyhovují?

Třeba řepka je taková jejich chůva. Jak vzejde, mají kryt proti predátorům a celou zimu dobrou, šťavnatou potravu. Řepka poslední dva roky nevymrzla, dvě zimy byla krásně zelená. Ale vůbec nejlepší je pro hraboše asi vojtěška.