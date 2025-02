Hrách do ošatky, čočku do džberu. Cedule poukazuje na přemnožené holuby

Rukou psaná cedule s úryvkem z textu známé písničky Janka Ledeckého Na ptáky jsme krátký či hláška z pohádky Tři oříšky pro Popelku „hrách do ošatky, čočku do džberu“ se objevily na sloupu u chodníku v části Rybárny v Uherském Hradišti. Připojené je i oznámení „odlétáme 1. 3.“.

Jde o reakci na nálet holubů, jemuž v Hradišti čelí. Kdo je jejím autorem není jasné, místní s ní ale souhlasí.

„Chodím kolem a je to dost nepříjemné. Člověk aby se skoro bál pod těmi dráty projít,“ postěžovala si mladá maminka ze sousedního Starého Města.

Podle odhadů je v Hradišti a jeho okolí přes tisícovku těchto ptáků a snad každý řidič, který přes zmíněný most projíždí, je vídá seřazené a sedící na elektrických drátech. Právě sem se s oblibou slétávají. Chodník i zábradlí pod nimi jsou proto silně znečištěné trusem.

„Je to katastrofa. Minulý týden jsem musel na kole zastavit a strašně to zapáchá. Velkého hejna jsem si všiml posledních pár měsíců,“ popsal Petr Pehal, který bydlí v přilehlé části Rybárny.

Město s holuby bojuje už řadu let. „Víme, že se slétávají i u tohoto mostu. Jsou jich tam stovky. Děláme všechno pro to, aby se jejich populace snížila,“ konstatoval mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Odchyt a odstranění hnízd

Radnice spolupracuje s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) v Buchlovicích, který navrhuje různé možnosti. Na pěti místech ve městě probíhá od září do dubna odchyt a pracovníci odstraňují holubí hnízda. Město na střechy již v minulosti instalovalo ochranné bodce a zkoušelo plašení, nasazení dravců. Vyzývá rovněž obyvatele, aby holuby nekrmili.

„Krmení totiž výrazně zmenšuje naše šance na snížení jejich počtu,“ poukázal Pášma.

Možností, jak počty omezit, je podle expertů více. „Všechny mají svá pozitiva a negativa a nejlepší je kombinace všech,“ uvedl Martin Tomešek z Českého svazu ochránců přírody Buchlovice.

„Odchytávání do klecí patří mezi nejčastější. Funguje ale jen v případě, že holubi mají hlad. Pak se nechají do klece nalákat na potravu a už se z ní nedostanou. Pokud by s tímto opatřením radnice přestala, nárůst populace by byl geometrický,“ dodal Tomešek.

ČSOP se snaží populaci udržet na zmíněné tisícovce kusů. „Odchytáváme trvale od září do dubna. Když je dobrý den, podaří se nám odchytit i třicet kusů,“ poznamenal Tomešek. „Problém s holuby býval vždycky, proto se snižováním stavů zabýváme už dlouhé roky,“ doplnil.

Na drátech nad mostem J. A. Bati se holubi hromadí během zimy. Na jaře se pak rozlétávají do svých hnízdišť a město může znečištěné chodníky a zábradlí nechat vyčistit. Používá k tomu strojní i ruční čištění.

Kroměříž zvažuje holubník

Podobně zasahují proti holubům v Kroměříži. Radní nedávno schválili uzavření smlouvy s Radkem Stískalem z Kyselovic, jejímž předmětem je odchyt zdivočelých holubů od března do konce dubna a sběr mláďat a vajíček od května do konce srpna.

Kvůli tomu město nainstaluje nejméně čtyři speciální odchytová zařízení na Masarykově náměstí, Milíčově náměstí a v Nádražní ulici.

„Hejno je v posledních letech přibližně stejně velké, jedná se zhruba o čtyři stovky holubů. Bez této regulace by hrozilo jejich přemnožení,“ vysvětlil vedoucí odboru služeb Lambert Hanzal.

„Regulace počtu holubů ve městě je nezbytná zejména s ohledem na škody, které páchají na fasádách i střechách budov,“ doplnil místostarosta Karel Holík.

Radnice za likvidaci holubů letos zaplatí 210 tisíc korun. Do budoucna zvažuje humánnější způsob regulace holubů, a to zřízením městského holubníku. „Vybíráme vhodnou lokalitu, kde by holubník nikoho neobtěžoval. Regulace holubů v něm bude probíhat prostřednictvím výměny vajec za atrapy, kdy se počet holubů postupně přirozenou cestou sníží zhruba na polovinu,“ řekl Holík.