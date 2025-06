Bylo poznat, že Farna prožívá šťastné období. V květnu na sebe strhla pozornost, když si ji na svůj druhý koncert v Praze pozvala britská popová hvězda s albánskými kořeny Dua Lipa a zazpívaly spolu její píseň Na ostří nože. Před týdnem pak odehrála strhující show na největším domácím festivalu Rock for People v Hradci Králové.

Ne nadarmo o ní šéf Holešovské Regaty Michal Žáček před festivalem pro MF DNES řekl, že „po Lucii Bílé převzala pozici české zpěvačky číslo jedna“.

Zazněly největší hity

Do Holešova dorazila bez tanečnic, které doplnily její hradecké vystoupení, ale jinak to bylo vystoupení v plné palbě. Zazněly na něm hity jako Měls mě vůbec rád, Boží mlejny melou, La la laj, Tělo a další. „Perfektní koncert, strašně jsme si to jako celá rodina užili. Ewa na mě působila moc mile a je výborná showmanka,“ popsala svoje domy jedna z návštěvnic festivalu Jana Záhorovská, která přijela z nedaleké Kroměříže.

Farna působila naprosto uvolněně, smála se, často vtipkovala, a když se ptala kameramanky na boku pódia, zda si opravdu tiše zpívá písničky s ní, byla až dojatá. „Teď vám zahrajeme úplně novou písničku, uvidíme, jak se chytí,“ cukaly jí koutky předtím, než spustila hit Boky jako skříň. A když jí na úvod songu Ross & Rachel vypadl text, omluvně prohodila: „Sorry, aspoň vidíte, že to není na playback. Plete se mi to s polštinou.“ Narážela tak na fakt, že píseň zpívá i ve svém druhém rodném jazyce.

Vyhrála loď nazvaná Pohádky ovčí babičky

Holešovská Regata letos přivezla také další interprety jako Tři sestry, Xindl X, Adam Mišík, Michal Hrůza, Wohnout nebo Pražský výběr. Tradiční součástí doprovodného programu byla přehlídka netradičních plavidel, soutěžilo jich celkem patnáct. Zvítězila loď nazvaná Pohádky ovčí babičky. Měla podobu téměř třímetrového vlka ze dřeva s ovečkami a jejími autory byli studenti třetího ročníku oboru Uměleckořemeslné zpracování dřeva ze Střední školy nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem. Tvořili i posádku lodi a jako opravdové ovečky při plavbě nahlas bečeli.

Nechyběla ani soutěž v přejezdu vodní lávky na kole, kterou ovládl Miroslav Martinák z Prostřední Bečvy. Přehlídka nabídla rovněž talkshow 7 pádů Honzy Dědka nebo výstavu Kovozoo ze Starého Města. Na festival během dvou dnů dorazilo kolem dvou desítek tisíc návštěvníků. Začal také prodej speciální edice vstupenek na příští ročník, který se uskuteční od 19. do 20. června 2026. Vyprodané byly už na místě.