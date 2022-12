Na Holešovské Regatě v létě vystoupí Ewa Farna i jubilující Olympic

„Obzvláště mě těší účast Ewy Farné, která bude na Regatě vystupovat vůbec poprvé,“ uvedl Michal Žáček, ředitel pořádající Agentury Velryba.

Už teď fanoušci vědí, že přehlídku v sobotu zakončí Olympic, jenž slaví šedesát let na hudební scéně.

„Viděl jsem nedávno jejich výroční koncert v pražské Lucerně a je to opravdu neuvěřitelná smršť hitů a muzikantské energie. Samozřejmě už teď vymýšlíme na Regatu vychytávky, jak originálně Olympikům k jubileu popřeje plný festivalový areál,“ řekl Žáček.

Chybět nebude ani tradiční přehlídka plavidel, přejezd vodní lávky a další doprovodný program.

Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal, do konce roku platí zvýhodněná cena. Jednodenní vstupenka pro dospělé stojí 490 korun, pro děti od 7 do 15 let je za 250 korun. Dvoudenní permanentka vyjde na 790 korun, děti zaplatí 400 korun. Na sobotní celodenní program je v prodeji rodinná vstupenka pro dva dospělé a dvě děti, která vyjde v první fázi předprodeje na 1 200 korun.

„Vstupenky pro děti jsme nezdražovali, už čtvrtým rokem zůstává pro děti od 7 do 15 let cena stejná. Mladší předškolní děti v doprovodu rodičů mají tradičně vstup zdarma,“ vysvětlila mluvčí festivalu Alena Zámečníková.

„Ceny vstupenek pro dospělé se mírně zvýšily, ale i zde se nabízí úspora například formou zakoupení dvoudenní vstupenky. Jsme rodinný festival a je pro nás důležité, aby byl dostupný opravdu pro celou rodinu,“ dodala Zámečníková.