Lidé chodí na Regatu nejen kvůli hudbě, říká pořadatel festivalu v Holešově

Fakt, že se festival v prostředí holešovské zámecké zahrady může po dvou letech odkladů konat, pro něj není úlevou. „Spíš je to radost, protože takový pocit mám pokaždé, když Holešovskou Regatu pořádáme,“ říká ředitel pořádající agentury Velryba Michal Žáček.

Jste rád, že splníte závazek vůči lidem, kteří si vstupenky koupili už na minulé ročníky?

Ještě v prosinci jsem byl skoro v depresi z toho, že neočkovaní nesměli na koncerty, ale pak během prvních tří měsíců letošního roku se všechno zlomilo. Zaplaťpánbůh, že lidstvo se naučilo s koronavirem žít, jinak to ani nešlo. Konečně je zase cítit krásný pocit obyčejné svobody a lidé si ji na hudebních akcích můžou vychutnat plnými doušky.

Kdy jste definitivně uvěřil tomu, že vás tentokrát žádné vládní nařízení nezastaví?

Od ledna jsme naplno pracovali na přípravě festivalu a nepřipouštěli si jinou variantu, než že Regata letos bude. Dvakrát za sebou jsme se chystali, rozjížděli propagační kampaň a pak dostali stopku. Byly to těžké dva roky, ale já je beru spíše jako dar ve smyslu: co tě nezabije, to tě posílí. A mě i Velrybu to posílilo, navíc se podařilo udržet nezměněný nejužší pracovní tým, za což jsem opravdu šťastný.

Bude se letošní ročník nějak lišit od těch předcovidových?

Ne, bude to klasická Holešovská Regata se všemi specifiky a vychytávkami, jak jsou diváci zvyklí. Je vtipné, že po těch třech letech jsme si někdy nemohli vzpomenout na pár organizačních drobností, které jsme dříve dělali automaticky. Bude to výjimečný ročník, protože jsme na něj čekali od roku 2020. Lidé už nebudou muset u vstupu nic ukazovat a přijdou si užít muziku a pohodu, jak jsou zvyklí. Vlastně jedno překvapení mě napadá: letos jsme pozvali ke spolupráci kamarády designéry a výtvarníky ze sdružení Zvěřinec, kteří pomůžou s ozvláštněním exteriérů zahrad.

Kolik diváků o víkendu dorazí?

Platí vstupenky prodané na léta 2020, 2021 i 2022, takže hlavně v sobotu bude plno. Počítáme s plnou kapacitou 13 tisíc diváků. V pátek je program kratší a určený hlavně pro dospělé, takže lidí bude asi polovina oproti sobotě. Lístky budou v prodeji i na místě.

Holešovská Regata Pátek 17. června

Otevření areálu: 16 hodin Hlavní pódium: Čechomor (17), Support Lesbiens (19), Queenie (21), afterparty na zámeckém nádvoří: film Queen v Budapešti a DJ Malár (22.30) Sobota 18. června

Otevření areálu: 11 hodin Hlavní pódium: Hluchý Dovrat (11.30), No Name (13), Kateřina Marie Tichá a Bandjeez (15), Mňága a Žďorp (17), Mirai (19), Vojtěch Dyk & B-Side Band (21), ohňostroj (22.30) Nádvoří zámku: muzikál Popelka (12.30), Moonshine blues band (14.30), Tokyo (16), Vesna (18)

Voda: přehlídka netradičních plavidel (14), přejezd vodní lávky (20) Na místě v den konání festivalu budou k dostání pouze jednodenní vstupenky: dospělí za 600 a děti za 300 korun. Vstupenky zakoupené na roky 2020 i 2021 zůstávají v platnosti. Jako hlavní záchytné parkoviště slouží plochy v okolí koupaliště, jediný příjezd k nim bude po obchvatu Holešova. U koupaliště bude zdarma připravena stanová louka se sociálním zázemím.

Jak se rodil line-up přehlídky?

Základ je ze zrušeného ročníku 2020, sice v něm nastaly drobné změny, ale podařilo se nám je nahradit. Třeba Mirai jsme zabookovali těsně předtím, než získali Zlatého slavíka. Jako poslední vystoupí Vojtěch Dyk a B-Side Band, kteří umí udělat skvělou párty, která se hodí ke kulatým narozeninám festivalu. Nebude chybět ani závěrečný ohňostroj, letos bude k jubileu Regaty a také k výročí 700 let města Holešova, jehož vedení chci moc poděkovat za podporu a spolupráci.

V pátek jsou hlavní hvězdou Queenie, což je fenomén posledních let. V čem je jejich kouzlo?

Rozhodně pomohl film Bohemian Rhapsody. Byl jsem na něm v letním kině během zlínského filmového festivalu s mými dětmi, které tehdy měly 14 a 12 let a byly nadšené. Znaly písničky a oslovil je i Freddieho životní příběh. Queen jsou nadčasová muzika, kterou připomeneme i po koncertě na zámeckém nádvoří promítáním filmu Queen v Budapešti. Mimochodem, napadlo mě to loni v říjnu, kdy jsem v Budapešti běžel maraton a trasa vedla kolem budovy parlamentu. Vzpomněl jsem si při tom na scénku z filmu, jak se Freddie plaví kolem na lodi, při pohledu na parlament se otočí na kameru a se smíchem se ptá: „Pěkná budova, dá se koupit?“

Tradiční součástí akce je přehlídka netradičních plavidel a soutěž v přejezdu vodní lávky. Budou v obvyklé podobě?

Ano, lávka je pořád sjízdná, za ty tři roky nezchátrala... Do soutěže plavidel se přihlásilo o něco méně týmů, než tomu bývalo dříve, kdy jsme jich měli až dvacet. Teď jich bude dvanáct. Covidová doba asi trochu zamávala s partičkami kamarádů, sousedů nebo dobrovolných hasičů, kteří si dříve našli čas na recesi.

Promítlo se všeobecné zdražování i do finančních požadavků kapel?

Skupiny mají tři přístupy. Padesát procent z nich ví, že doba je těžká a bude ještě těžší, takže se s nimi dá domluvit. Čtyřicet procent má stejné podmínky jako před koronavirem, což je trochu přepálené vzhledem k tomu, že na trhu je teď během léta hodně kapel. A zbylých deset procent žádá honoráře ještě vyšší než dříve, s čímž už se dá těžko pracovat a tím pádem je na Regatu ani nemůžeme pozvat, protože lidová výše cen vstupného je pro nás důležitější než prestižní line-up.

Vstupné se vám nechce razantně zvyšovat, že?

Přesně tak, jsme rodinný festival a nevidím cestu v tom, že budeme po našich fanoušcích žádat výrazně více peněz. Nemá smysl se předhánět, jestli budeme mít větší hvězdu než někdo jiný, když k nám lidé často nejezdí jen kvůli hudbě, ale láká je celková atmosféra. S oblibou říkám, že největší „tahák“ Regaty je nádherné prostředí zámecké zahrady, kde se od prvního ročníku koná.