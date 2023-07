V Holešově se dočkali, kamiony se konečně mohou vyhnout centru města

Díky nové trase se dopravě ve městě výrazně uleví, denně by jeho ulicemi mělo projet o několik set nákladních aut méně.

„Každý kamion, který se vyhne městu, je dobrý kamion,“ nastínil starosta Holešova Milan Fritz. „Objízdná trasa nevytěsní veškerou nákladní dopravu z města, ale nepochybně její část přes zónu pojede.“

Přes město jezdilo více kamionů od loňského podzimu, kdy se zavřela cesta „Šindelnice“ ze Zahnašovic do Martinic, protože se na ní staví napojení na dálnici D49. Ta povede z Fryštáku do Hulína a řidiči by po ní měli jezdit zhruba do dvou let.

„Dopravní špička je ráno a odpoledne, to jsou problematické časy, kdy se ve městě doprava sukuje,“ zmínil náměstek hejtmana Radek Doležel, který je současně holešovským radním.

Podle některých obyvatel města je situace horší než před uzavírkou, avšak za kalamitní ji nepovažují. Podle Doležela sčítání dopravy před a po uzavření cesty ze Zahnašovic do Martinic ukázalo, že přes Holešov jezdilo více aut zejména první dva týdny po uzavírce. Pak se měl provoz vrátit do normálu, což znamená 13 až 14 tisíc aut denně.

Objížďku povolil holešovský městský úřad. Ještě před tím musel Zlínský kraj jako majitel průmyslové zóny schválit smlouvu s firmou Eurovia, která zastupuje zhotovitele dálnice D49 z Hulína do Fryštáku. Smlouva platí do konce září příštího roku s tím, že může být prodloužena. Odpovídat má přibližně době uzavírky cesty mezi Martinicemi a Zahnašovicemi.

„Podepsat smlouvu je složitý administrativní proces, proto jsme si nechali čas navíc, abychom nemuseli pak dělat její dodatek,“ naznačil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

„Ale pokud to půjde podle předpokladu, tak bychom v jarních měsících měli opět pustit provoz na Šindelnici.“

Obsahem smlouvy je stručně řečeno to, že pokud cestu přes zónu kamiony poškodí, uvede ji Eurovia do pořádku. Do zóny budou mít zákaz vjezdu nákladní auta, která převážejí nebezpečné látky. V místě je totiž ochranné pásmo vodního zdroje.

Zóna se měla nejprve otevřít v závěru ledna, následně v polovině dubna, pak během května, nakonec na začátku července. Naposledy se vše zbrzdilo, protože se nedařilo dohodnout podmínky smlouvy mezi zónou a stavební firmou.

Po dálnici D49 z Hulína do Fryštáku by řidiči měli jezdit příští Vánoce. Nejvyšší správní soud však ještě nerozhodl o kasační stížnosti ekologů, kteří chtějí výstavbu zastavit.