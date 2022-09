Plavecký bazén, sauny nebo fitcentrum. V Holešově opravili sportoviště

„Zbytek jsme dofinancovali z rozpočtu města. Je to budova, kterou stavěli v takzvané akci Z, před opravou už byla ve velmi špatném stavu,“ uvedl starosta Rudolf Seifert.

Nyní má město k dispozici moderní sportoviště, pětadvacetimetrový bazén doplnily chrliče vody a samostatně stojící vířivka. Dětský bazén zůstal na svém místě, stejně jako tobogan. Opravené jsou sauny, fitcentrum či prostory solária. Práce zahrnovaly i šatny, sprchy nebo bufet.

To všechno návštěvníci uvidí, velká část investic ale směřovala do rozvodů inženýrských sítí a nových technologií, které jsou umístěné pod zemí. „Jde třeba o dávkování aktivního uhlí, aby byla kvalita vody maximální možná. Z hlediska hygieny i stavebního už bylo zázemí velmi špatné,“ řekl stavbyvedoucí prováděcí firmy Rapos Radim Barták.

Kromě toho je budova bezbariérová a návštěvníci s handicapem mají k dispozici speciální křeslo, které je spustí do bazénu.

Rekonstrukci začalo město plánovat v roce 2017, v roce předchozím skončila letitá smlouva s nájemcem.

„Areál dvacet let udržoval, opravoval nebo třeba vybudoval tobogan. Kompletní rekonstrukci ale financovat nemohl,“ vysvětlil Seifert. Město areál svěřilo do správy Tepelného hospodářství a zároveň začala příprava rekonstrukce.

Původní projekt počítal s padesáti miliony korun, objevil se ale i návrh přebudovat plavecký bazén na akvapark. To už šlo do astronomických částek. V průběhu příprav se cena zvýšila na 85 milionů korun a bylo jasné, že ještě poroste. „Čekat není na co, situace na trhu se stavebním materiálem se výrazně nezlepší,“ odhadoval ještě v roce 2019 Seifert.

Zároveň hrozilo uzavření plaveckého bazénu, který stahuje rekreační sportovce z celého okolí a školy tady pořádají povinné plavecké výcviky dětí.