Bezvětrný kraj se možná dočká nové vrtule, ve hře je elektrárna v Holešově

Doba, kdy by se lopatky elektrárny mohly začít točit, zřejmě nenastane dříve než za pět let. Zatím jde navíc pouze o myšlenku, se kterou přišla soukromá firma Jipocar Power a podporují ji radní v Holešově. „Je to dohoda, o níž říkáme, že jsme se v radě shodli, že se nám to líbí a že si to dokážeme v Holešově představit,“ prohlásil starosta Holešova Milan Fritz.

Firma vytipovala čtyři konkrétní místa v blízkosti průmyslové zóny, kde by chtěla postavit větrný park. „Ale je to zatím úplně na začátku, ve stadiu předběžného zájmu. Samozřejmě se o tom chceme bavit i s okolními obcemi, protože jinak by to nemělo smysl,“ upřesnil starosta.

Město se zájemci uzavřelo dvouleté memorandum, zatím ale bez závazků. Počká na detailnější informace a návrh řešení, pak bude jednat s dalšími obcemi v mikroregionu.

Každá elektrárna navíc musí projít složitým procesem schvalování, mimo jiné posouzením dopadů na životní prostředí. Poměrně zdlouhavé je i vyřizování všech potřebných povolení, k jehož zkrácení se připravuje nový zákon. Kratšímu procesu je nakloněná i Evropská unie.

Větrné elektrárny také musí splňovat zákonné podmínky, které se týkají například vzdálenosti od obytné zóny, chráněného území nebo migračního koridoru ptáků.

V Holešově je dostatečná větrnost

Firma hledá vhodná místa podle německého modelu, kdy vysoké větrné sloupy vyrůstají podél dálnice. „Máme studii, že je na tomto místě v Holešově dostatečná větrnost, je tam také rozvodna elektrické energie, což je důležitý aspekt, a technologii je možné na místo také bez potíží přivést,“ přiblížil jednatel firmy Jipocar Power Kamil Vondráček.

Zlínský kraj je co do počtu větrníků na chvostu krajů v Česku. Tyčí se zde totiž jediný, a to na Svatém Hostýně, který je navíc vůbec nejstarším v republice. Právě jeho stavbou před třiceti lety zahájila Česká republika využívání větrných zdrojů. Od té doby vznikly po celém území desítky elektráren, jen ve Zlínském kraji žádná.

Zdejší krajina k tomu totiž neposkytuje příliš dobré podmínky. Podle větrné mapy v údolích regionu nefouká a kopce, které jsou z významné části zalesněné, nejsou pro stavbu vhodné. Navíc je tu poměrně hodně chráněných území, kde by větrník stát neměl.

„Investory doposud přitahovaly oblasti s průměrným ročním větrným potenciálem minimálně šest metrů za sekundu a více ve výšce sto metrů nad povrchem. A jsou kraje s daleko větší plochou, kde se tento vítr vyskytuje,“ vysvětlil předseda České společnosti pro větrnou energii Michal Janeček.

Největší zájem mají developeři o Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Tyto regiony také vedou žebříček v množství větrných elektráren.

„V tomto srovnání je Zlínský kraj spíše vzadu. Ale dnešní technologie, jejich efektivita a výška, dokážou využít pravděpodobně i nižší pásmo větrnosti ve výšce pět a půl až šest metrů. A to by se území v každém kraji, tedy i Zlínském, rozšířilo. Je ovšem pochopitelné, že investoři přicházejí nejdříve tam, kde je vítr lepší, teprve později přijdou na řadu i lokality s menším větrným potenciálem,“ doplnil Janeček.

Hostýnská elektrárna dosluhuje

Využití větrné energie jako alternativního zdroje má ale řadu odpůrců, naráží na protesty obyvatel obcí i ochránců krajiny. S kritikou se setkává i elektrárna na Hostýně. Ta je v současné době na hranici životnosti a Arcibiskupství olomoucké, které ji provozuje, řeší její budoucnost.

„Větrník dosluhuje a my jsme jej lehce opravili. Ale brzy budeme muset řešit buď výměnu, nebo obnovu, což může být problém. Jednak musíme zvažovat, že za třicet let se technologie posunuly jinam a nebylo by to jednoduché. A také zohledňujeme výhodnost výkupu vyrobené energie,“ poukázal mluvčí arcibiskupství Josef Gračka.

Každopádně jakoukoliv novou elektrárnu by musel, mimo řadu jiných institucí, povolit i zlínský krajský úřad. Ten má k těmto stavbám neutrální postoj.

„Čas od času se nějaký investor objeví, ale v posledních letech jsme žádnou žádost neřešili. Nebráníme se tomu, ale samozřejmě by záleželo například na tom, aby větrník nerušil zástavbu ani ráz krajiny,“ dodala náměstkyně pro životní prostředí Hana Ančincová.