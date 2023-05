Býval to honosný hotel a také kino, dnes historická budova v centru chátrá

Poloprázdné vývěskové tabule dávají najevo, že v kdysi vyhlášeném kulturním centru se toho dnes už moc neděje.

O potřebě tento neutěšený stav změnit přitom politická reprezentace města rokuje už dlouhá léta. Nyní je na stole plán na kompletní rekonstrukci, která by měla kino znovu vzkřísit. Do budovy se přestěhuje knihovna, velký sál se zrenovuje a bude sloužit promítání i kulturním akcím.

„Jde o velmi náročnou opravu z hlediska financí a komplexnosti stavební zásahu, ale pro město by měla jasný přínos,“ tvrdí exstarosta Rudolf Seifert (Koalice pro Holešov). Cenovka za takovou obnovu by měla být okolo 200 milionů.

„Máme zpracovanou studii na umístění knihovny do přízemí objektu a přístavby na parkovišti směrem k městskému úřadu. Řeší prostory v prvním i druhém patře, digitalizaci a změnu dispozice sálu, aby mimo promítání mohl být využíván i pro divadlo a další společenské aktivity,“ nastínil Seifert, který ještě nedávno proměnu kina prosazoval ze starostovského křesla.

Po převratu ve vedení radnice však už město nevede a je pouze opozičním zastupitelem.

Jeho nástupci nutnost zrekonstruovat významný objekt v centru města vnímají také, byť například současný starosta Milan Fritz (ANO) se k celému projektu staví střídměji. „Nápad s novou knihovnou je velmi hezký, ale musíme si říct, kolik to bude stát, kde na to vezmeme a jaká bude využitelnost,“ upozornil.

Budova původně vznikla jako hotel

Zároveň zdůraznil, že na rekonstrukci knihovny město v minulosti udělalo už řadu projektů, ale žádný nedotáhlo do konce. „Pamatuji si, když jsem ještě jako student v roce 1996 pomáhal stěhovat knihovnu ze zámku. Za tu dobu jsme se nikam neposunuli,“ řekl Fritz. „Nedá se čekat, že to teď vyřešíme během pěti minut.“

Zároveň upozorňuje, že Holešov má k řešení i další problémy, do nichž bude muset investovat, jako jsou rozbité chodníky či nedostatek parkovacích míst.

Knihovna, která je umístěna na opačném konci náměstí než kino, také nemá vyhovující prostory. Radnice uvažovala o její rekonstrukci nebo o tom, že ji přestěhuje do zakonzervovaného druhého patra zámku. I tady by však šlo o extrémně nákladné akce, které by neřešily opravu kina.

To vzniklo na začátku dvacátého století jako hotel Central. Městská spolková sdružení tu pořádala divadelní představení, později i promítání filmů. „Za minulého režimu bylo kino nepříliš koncepčně přestavěno. Na konci osmdesátých let vyhořelo a po znovuotevření už se tu žádné větší opravy neprovedly,“ popsal Seifert.

Jestliže zvenku nepůsobí budova příliš dobře, zevnitř to není o nic lepší. Samotný sál s 240 sedadly, ochozy i některá zákoutí se sice mohou jevit útulně, ale prakticky už příliš využitelné nejsou. Zatímco po revoluci se tu konala pravidelná promítání, velké koncerty i divadelní představení, dnes je kino využíváno jen sporadicky, především pro školní představení. Důležité je i to, že neprošlo nutnou digitalizací.

„Pokud tu dnes chceme promítnout film, tak jen z projektoru,“ poukázal Michal Novotný, který má stávající provoz kina na starosti. „Dřívější nosiče už se skoro nevyužívají. Zařízení tady na to stále máme, ale už není v provozu. Navíc už ani nemáme někoho, kdo by na tom uměl promítat.“

Problémem je i zastaralá vzduchotechnika a nedostatečné rozvody elektřiny. Budova už jen stěží odpovídá současným bezpečnostním normám. To vše by měla oprava vyřešit, stejně jako například obrácení jeviště a hlediště v sálu, což mimo jiné zajistí větší komfort účinkujícím.

V budoucnu by mělo sloužit jako multifunkční kulturní a společenské centrum. „Byl bych rád, kdybychom kino nabídli holešovským občanům. Více ho otevřeli místním spolkům, kterým vhodné prostory chybí,“ zmínil místostarosta Pavel Karhan (KDU-ČSL). „Důležité bude také vhodně nastavit ekonomický provoz.“ Zásadní otázkou zůstává, kde město na obnovu kina vezme. „Je to částka, kterou radnice nemůže uhradit sama. „Bohužel dřívější vedení otálelo a unikly nám dotační příležitosti,“ řekl Karhan.

Zároveň ale nechce, aby celý projekt zůstal u ledu. Město podle něj může vyjít ze stávající studie, získat projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Pokud sežene financování, mohlo by se v následujících letech pustit do stavebních prací po jednotlivých etapách.