Spása pro Holešov se zatím nekoná, kamiony stále projíždějí přes centrum

Nejdříve měla tato objížďka, jež do Holešova přivedla více aut včetně mnoha nákladních, platit do konce letošního ledna. Následně do poloviny dubna. Do té doby se měla pro nákladní auta jako objízdná trasa otevřít tamní krajská průmyslová zóna, což by městu pomohlo. Přes zónu se však stále jezdit nedá. Otevřít by se měla až během května. To je zatím poslední termín.

„V dopravních špičkách je provoz ve městě šílený. Byli bychom rádi, kdyby se to vyřešilo a jednoznačně řeklo, jestli se pustí doprava do průmyslové zóny,“ hlásil ještě před pár dny tehdejší starosta Holešova Rudolf Seifert (Koalice pro Holešov), jemuž vadilo, že se povolení nové objížďky pro kamiony oddaluje. Upozornil přitom i na nebezpečí častějších dopravních nehod ve zhuštěném provozu.

Potom ale v čele města skončil a vyměnilo se i celé vedení radnice. A jedním z nových radních se stal Radek Doležel (ANO), který je současně náměstkem hejtmana přes dopravu. Takže situaci řeší na kraji i holešovské radnici.

„Náklaďáky jsou ve městě vidět. Když pojedou přes zónu, tak ubude 600 až 700 vozidel,“ odhadl Doležel. „Opticky to bude vypadat tak, že ještě více, protože ulice nebudou zaskládané kamiony.“ Podle něho ale sčítání dopravy před a po uzavření cesty ze Zahnašovic do Martinic ukázalo, že přes Holešov jezdilo více aut zejména první dva týdny po uzavírce. Pak se měl provoz vrátit do normálu, což znamená na 13 až 14 tisíc aut denně.

„Doprava se rozplynula jako voda, auta si našla cestu,“ tvrdí Doležel. Podle některých obyvatel města je situace horší než před uzavírkou, avšak za kalamitní ji nepovažují. Přesto by objížďku přes průmyslovou zónu uvítali.

Potřebné povolení se vyřizuje měsíce

Povolení se ale stále připravuje a není hotové ani po více než čtyřech měsících. Aktuálně schází havarijní plán pro případ nehody kamionů. Požadují ho vodárny, neboť v zóně je zdroj pitné vody a ochranné pásmo.

V areálu bylo také velké množství vytěžené zeminy, kterou nákladní vozy odvážejí. A aby se tam nepotkávaly s běžnou dopravu, čeká se, až svoji práci skončí. To by mělo být v nejbližších dnech.

„Dáváme dohromady podklady a plánujeme, že bychom během května dali materiál na krajskou radu, aby rozhodla, jestli bude průjezd umožněn, případně za jakých podmínek,“ nastínila Lucie Pluhařová, předsedkyně představenstva společnosti Industry Servis, jež se o zónu stará.

Vzhledem k tomu, že cesta v zóně nebyla navržená jako veřejná, bude na ní muset být provoz regulovaný dopravními značkami.

„V pravoúhlých zatáčkách by se pravděpodobně musely upravit přednosti v jízdě, aby se v nich mohly vyhnout kamiony. Bude tam muset být i snížení rychlosti,“ upozornila Pluhařová. „Ještě to budeme v detailech řešit.“

Napětí na radnici vyústilo ve výměnu vedení

Povolení vyřizuje pro státní silničáře, kteří dálnici D49 staví, společnost NVB Line. Její zástupce už dříve odmítl situaci komentovat. Podle Doležela krajská rada vydá souhlasné doporučení, s nímž NVB Line požádá městský úřad Holešov o vydání rozhodnutí o objízdných trasách.

„Pro osobní automobily povede přes město a pro nákladní automobily nad 7,5 tuny přes zónu. Od začátku bylo dohodnuté, že kamiony vytáhneme mimo město,“ přiblížil Doležel. „Chtěl bych, aby to bylo v první polovině května, budu na to osobně tlačit z obou stran,“ přislíbil.

Seifert si dříve stěžoval na liknavý přístup kraje a mluvil mimo jiné o nedostatku snahy právě ze strany náměstka hejtmana Doležela. Ten kandidoval jako lídr v loňských komunálních volbách v Holešově za hnutí ANO, které vyhrálo. Koalici ale sestavil Seifert, jenž byl lídrem kandidátky Koalice pro Holešov, která byla druhá. ANO tak skončilo v opozici. Teď se situace změnila.

„Hnutí ANO stále šířilo, že nás smetou, takže to zase tak velké překvapení není,“ zmínil Seifert, který loni načal třetí volební období v čele města.

Cesta mezi Zahnašovicemi a Martinicemi bude uzavřená minimálně do konce letošního roku. Pak se otevře nová, která povede nedaleko od ní. Pokud se nestane nic nepředvídaného, mělo by se po dálnici D49 z Hulína do Fryštáku jezdit přespříští Vánoce.