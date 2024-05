Děti si hrají na Pastu. Zlato našemu hokeji pomůže, věří kluby ve Zlínském kraji

Do hokejové přípravky či školy v bruslení jim chodí kolem osmdesáti nových dětí ročně. A ve Zlíně věří, že jich teď bude ještě víc.

„Celý národ v těchto dnech prožívá velkou hokejovou euforii. Musíme toho po celé zemi využít a udělat náborové akce, aby se co nejvíc dětí dalo na hokej,“ říká Zdeněk Sedlák, šéftrenér mládeže Beranů a exreprezentant, který si sám zahrál na mistrovství světa.

Podobný názor má Tomáš Jankovič, bývalý mládežnický kouč Beranů, jenž na letošním šampionátu působil jako sportovní manažer skupiny A hrané v Praze.

„Takový úspěch jsme strašně moc potřebovali. Teď bude důležité, jak jej kluby a svaz podchytí. Členská základna je stále menší a tohle by mohlo přispět k jejímu rozšíření,“ uvedl Jankovič.

A má konkrétní nápady. „Je třeba to podchytit marketingově, aby byl český hokej zase vidět a slyšet v dobrém světle. Svaz může pomoci v oblasti PR nebo ve financích, ale velká práce leží na klubech. Řada z nich si v posledních letech uvědomila, že bez investic do mládeže se nepohne. Zlato z mistrovství světa by to mělo ještě více zdůraznit,“ poznamenal Jankovič.

Vzorem je Nagano. Už po něm přišel boom

Pro kluby to může mít také finanční dopad. „Mohli by přijít noví partneři, které hokej nadchnul a budou se s ním chtít spojit. Ať už na svazové, či klubové úrovni. Přinesou tak další peníze, díky nimž se zlepší zázemí a zkvalitní podmínky pro výchovu mladých hráčů. Díky tomu můžeme mít více draftovaných hráčů do NHL,“ věří Sedlák.

Podobně to vidí i v dalších klubech. „Olympiádu v Naganu jsem zažil na střední škole a následoval obrovský boom, hokej tenkrát zajímal úplně každého. V dalších letech jsme brali medaile skoro automaticky, ale teď si jich po době půstu zase budeme více vážit,“ vybavuje si Zdeněk Bečka, předseda a trenér mládeže v Kroměříži.

„Šampionátem žila celá republika. Zlato je ohromná reklama pro hokej a celý český sport. A určitě to bude mít vliv na počet dětí, které začnou hrát hokej. Ale jestli jich budeme mít ve Vsetíně o padesát více, to nevím,“ uvažuje Radim Tesařík, sportovní manažer Vsetína a bývalý hráč národního týmu.

Jistá je však jedna věc. Malí kluci a holky v Česku teď mají svoje velké hrdiny: kapitána Červenku, bouráka Gudase, neprůstřelného Dostála, dravého Nečase či hvězdného Pastrňáka.

„Gudas to řeže, to se samozřejmě děckám líbí. Ale nejoblíbenější jsou ofenzivní hráči jako Pasta a další. Kluci si na tréninku zkouší finty a parády, které od nich vidí v televizi,“ líčí Sedlák.

Reprezentace posílila chuť dětí do tréninku

„Je super, že je tady nová generace hokejistů, kteří se stali idoly. Pro mě jím byl v mládí Nicklas Lidström, dneska si děti budou hrát na Pastrňáka, Gudase nebo Dostála,“ říká Ondřej Němec, mistr světa z roku 2010 a v současnosti kouč mládeže ve Vsetíně.

„Pasta už jako ambasador hokejových náborů funguje, teď by to chtělo zapojit i další výrazné tváře nároďáku – Gudase, Nečase a další. Pro malé hokejisty to po letošku budou hlavní vzory, stejně jako pro dřívější generaci to byli Jaromír Jágr a další,“ upozornil Jankovič.

Podle lidí z branže bylo mistrovství světa nejen dobrou pozvánkou pro budoucí hokejisty, ale i motivací pro současné.

„Bavili jsme se o tom, v jaké rychlosti se hokej hraje a jak je důležité, aby byl tým soudržný a bojovný. To byly hlavní zbraně našeho nároďáku,“ popisuje Sedlák, který ve Zlíně trénuje devátou třídu. „Kluci to brali i jako výzvu, aby na sobě makali stejně jako naše reprezentace. Šli sami běhat a přidávali si.“

Někde zase přesunovali tréninky v rámci letní přípravy na jinou dobu, aby mladí sportovci mohli živě sledovat odpolední zápasy českého týmu. „Dostali jsme od svazu lístky za sníženou cenu na zápasy v Ostravě, kluci se byli podívat. I tohle je pro ně motivace, když vidí naživo nejlepší hráče na světě kousek od sebe na ledě,“ podotkl Bečka.