Firmy se do podpory fotbalu ani hokeje moc nehrnou. Finance míří k mládeži

A ani další společnosti, které MF DNES oslovila, se do toho příliš neženou, což platí většinou i pro fotbal. Orientují se více na mládež a dotování sportovních akcí.

„Je úžasné, že firmy podporují mládež, ale potřebujeme dostat peníze i do profesionálního sportu, a jinak než přes partnery to nejde,“ vzkázal generální manažer zlínského hokejového klubu Berani Zlín Jan Pravda. „Lepšího hráče nalákáte na finance jednodušeji než na standardní smlouvu. Je to hodně o rozpočtu. Pokud chceme pomýšlet na extraligu, je třeba ho navýšit,“ uvědomuje si.

Otrokovická pneumatikárna Continental Barum dříve výrazně podporovala zlínský hokej, ovšem strategii určuje německý koncern, jehož je součástí.

„Continental je sponzorem cyklistické Tour de France a v České republice jsme hlavním partnerem rallye závodů Barum Czech Rally Zlín,“ sdělila mluvčí otrokovické fabriky Regina Feiferlíková. „Naše firma v rámci regionální společenské odpovědnosti podporuje nespočet dětských a mládežnických sportovních klubů a družstev. Cílíme především tímto směrem,“ předestřela.

Částky se pohybují od 10 do 50 tisíc korun a podle mluvčí se zvyšují. Celkem firma posílá do podpory sportu, kulturních i společenských akcí zhruba deset milionů korun ročně.

Stavební firma PSG se sídlem v Otrokovicích z hokeje odešla před aktuálně skončenou sezonou, což byl jeden z důsledků velkých personálních změn v klubu. „Přestože již nejsme generálním partnerem klubu Berani Zlín, tak opětovnou spolupráci se zlínským hokejem v dalších letech nevylučujeme. V nadcházející sezoně ovšem návrat do hokeje nechystáme. Co se týče zlínského fotbalového klubu, tak o podpoře aktuálně jednáme,“ sdělil ředitel PSG Peter Surovič.

Letošní podpora směřuje od PSG do řady sportovních podniků, běžeckých i automobilových. Firmu zatím stojí asi dva miliony korun. Pokud jde o mimokrajské aktivity, PSG podporuje fotbalový Baník Ostrava, protože má v Ostravě jeden z výrobních závodů. „Kromě toho je prvoligový fotbal, a v následující sezoně dokonce evropský, dobrým místem na potkávání se s obchodními partnery mimo kanceláře,“ uvedl Surovič.

Někdejší sponzoři se nevracejí

Bývalý dlouholetý generální partner zlínského fotbalu, firma Fastav podnikatele Vlastimila Fabíka, návrat neplánuje, ale současně ho v budoucnu nevylučuje. Deset let byla generálním partnerem, poslední dva roky klub podporuje jen minimálně. „Deset let stačilo,“ konstatoval Fabík. „Nabídky přišly, ale je to velká starost. Vzhledem k tomu, že klub spadl do druhé ligy, je tam hodně práce. Mám k tomu pořád vztah, takže to může ještě někdy nastat, ale zatím ne,“ doplnil.

Fastav naopak průběžně zvyšuje příspěvky do vsetínského fotbalu, který Fabík tlačí z divize do třetí ligy. Sponzoruje i zlínský basketbal a dlouhodobě vsetínský hokej.

Fotbal dříve ve velkém podporovala také společnost Tescoma, která v tom sice pokračuje, ale ve výrazně menší míře, což platí i pro zlínský hokej. „Co se týká fotbalu i hokeje, ještě neproběhla žádná jednání o pokračování spolupráce,“ reagoval šéf Tescomy Petr Chmela.

Do fotbalu a hokeje, ale i do jiných sportů dává v posledních letech peníze také Trinity Bank. Na mládežnický sport přispává i holding Cream, jenž ve zlínském baťovském areálu vlastní řadu nemovitostí. „Dlouhodobě podporujeme pouze sportování mladých. Ať už jde o cyklistiku, gymnastiku, házenou anebo lední hokej,“ zmínil předseda představenstva Cream Martin Jarolím. „O fotbalu jsme nikdy vážně neuvažovali,“ přiznal.

Je důležité, co firma vyrábí

Větší podpoře dnes nepřeje ani zhoršená ekonomická situace, což si uvědomuje také majitel zlínského fotbalového klubu Zdeněk Červenka. „Situace, která se týká sponzorování klubu firmami, je s ohledem na současnou ekonomiku stále složitější,“ řekl Červenka.

Jeho slova potvrzují i další společnosti, například Tajmac-ZPS ze Zlína. Ta menší sumy do hokeje v krajském městě stále posílá, ačkoliv dříve to bylo více. Navyšovat je nehodlá. „Ponechali jsme si spíše podporu aktivit našich zaměstnanců a některých dalších sportovních akcí. Částka, která na ně jde, je 500 až 700 tisíc korun ročně,“ nastínil finanční ředitel Tajmacu-ZPS Jan Kurinec.

Ve sponzorování sportu je taky důležité, co firma vyrábí. „Být vidět ve sportu má ekonomický smysl pro firmy, které vyrábějí produkt, pro nějž jsou cílovou skupinou diváci, kteří sport sledují. My prodáváme firmám a potřebujeme se prezentovat jiným způsobem,“ nastínil Kurinec.

S tím souhlasí také Fabík, jehož firma chystá pozemky pro výstavbu obchodním řetězcům. Pro podniky, které nedodávají zboží lidem, ale dalším podnikům, nemá sponzorování ekonomický efekt. Udržuje ale povědomí o značce mezi lidmi. „Partnerstvím zviditelňujeme značku Trinity Bank. Zároveň se v rámci naší společenské odpovědnosti chceme o náš úspěch podělit a zlepšovat život v rámci regionu, kde jsme vyrostli v úspěšnou českou banku,“ podotkl mluvčí banky Kamil Chalupa.

A společnosti téměř svorně zdůrazňují, že klíčová je sama podpora sportu. „Finanční podporu sportovních klubů nebereme jako investici, ale jako regionální spolupráci,“ tvrdí Feiferlíková.

„Podnikání máme v krvi, ale podpora mladých sportovců nemá žádný podnikatelský záměr. Je to srdcovka,“ zmínil Jarolím. „Kdybychom se chtěli touto cestou zviditelnit, dávali bychom peníze tam, kde bychom byli vidět v médiích,“ dodal.