Zlínský trenér Srdínko má patent na derby, poprvé slavil také Holík

Svoji první výhru v seniorském derby oslavil také Petr Holík, který vítězství 4:3 režíroval dvěma asistencemi na dvě přesilovkové trefy Martina Langa včetně vítězné z 57. minuty.

Závěrečné derby základní části sledovalo na Zimním stadionu Luďka Čajky 5 827 diváků, bojkot části domácích fanoušků bouřlivou atmosféru nijak nepoznamenal.

Jako první jásali už po 144 vteřinách hostující fanoušci. Radost jim ale vydržela jen do páté minuty, kdy srovnal Werbik. Skóre otočil Lang, který potrestal dlouhé pětiminutové vyloučení finského beka Koja.

Zápas gradoval v poslední třetině. Gago poslal domácí do dvoubrankového vedení, Vsetín ale během pěti minut srovnal. Blížící se prodloužení však odmítl Lang, jemuž předložil puk před prázdnou bránu Holík.

Závěrečný tlak Vsetína vyzněl do ztracena, důležité tři body do prvoligové tabulky získali Berani, kteří si upevnili šesté místo znamenající přímý postup do čtvrtfinále. Vsetín i přes porážku zůstal druhý.