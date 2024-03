Dialýza má po rekonstrukci samostatnou místnost pro pacienty s infekcí

„Pro rozvoj nefrologie u nás je to přelomová rekonstrukce. Nabídneme tady nový standard péče,“ prohlásil Vladimír Kojecký, primář interního oddělení Baťovy nemocnice, pod které hemodialýza patří.

Pacienti s chronickým selháním ledvin potřebují dvakrát až třikrát týdně vyčistit krev. Pomocí přístrojů jim v nemocnici odstraní z těla odpadní látky a přebytečné tekutiny, což ve zdravém organismu obstarávají ledviny. Samotná dialýza trvá minimálně čtyři hodiny. Prostředí, ve kterém tito pacienti tráví tolik času, se proto nemocnice v kraji snaží zpříjemňovat.

Ve Zlíně je teď moderní zázemí s bezbariérovým přístupem, nová okna, elektroinstalace, podlahy, klimatizace, sociální zařízení nebo hemodialyzační panely. Nově tady mají pacienti k dispozici kuchyňku, na kterou dříve nebyli zvyklí. Navíc přibyla čtyři lůžka, takže na stanici teď může být až šestnáct pacientů najednou.

„Osobně za velké plus považuji změnu architektonického řešení stanice, takže už budeme mít samostatnou místnost pro izolaci pacientů s infekčními onemocněními. Rozšíříme také služby o peritoneální dialýzu, kterou je možné provádět doma přes speciální katetr zavedený do dutiny břišní,“ upřesnil Kojecký.

Dohromady dojíždí pravidelně do Baťovy nemocnice na dialýzu přes šedesát nemocných ve věku od 32 do 85 let. Každý rok tady provedou přes deset tisíc dialýz. Stanice navíc slouží i hospitalizovaným z různých oddělení nemocnice a také pro tzv. prázdninové pacienty. Tedy ty, kteří například pobývají v lázních Luhačovice, kteří přijíždějí do Zlína na akce typu Barum rally nebo na pracovní cesty.

Modernizace oddělení, která stála 26 milionů korun, však nekončí. Nemocnice chce pořídit nové vybavení, díky kterému budou zdravotníci sledovat kvalitu dialýzy a průběžně měnit parametry tak, aby to pacientům více vyhovovalo.

Dialýzu ve Zlínském kraji nabízí také nemocnice ve Vsetíně, Uherském Hradišti, Kroměříži i poliklinika v Uherském Brodě. Potřebuje ji více než 400 obyvatel kraje.