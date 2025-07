S trochou nadsázky řečeno, v těchto dnech jde o nejlukrativnější místa ve Vizovicích. Pozemky v okolí likérky Rudolf Jelínek se mění v kempy, stanová městečka, tábořiště či sídla desítek stánkařů. Zahrady blízkých domů zase obsazují fanoušci, kteří si tam staví stany.

První ze zhruba dvaceti tisíců návštěvníků sem začali najíždět už minulý víkend. Největší hukot ovšem nastal ve čtvrtek, kdy odstartoval jednadvacátý ročník festivalu Masters of Rock.

Pětitisícové městečko na okraji Valašska se zbarvilo do černé. Trička této barvy dominují nejen okolí areálu, ale jsou vidět po celém městě. A ne každý má z toho radost.

„Sportovní terminologií řečeno, obyvatelé jsou rozdělení 50 na 50. Jedna polovina Masters of Rock miluje, druhá by byla nejradši, kdyby tady nebyl,“ říká místostarosta David Mazůrek.

Jeho slova potvrzuje i starší žena, která jde s taškou nakoupit do supermarketu v centru Vizovic. Míjí přitom skupinku metalových fandů, kteří s balíkem vody v ruce a batohy na zádech míří do kempu.

„Mně to nevadí, mám dům daleko od likérky. Ale někteří lidi nejsou nadšení. To víte, mají radši svůj klid,“ popisuje. „My bydlíme na sídlišti u nádraží a tam je hluk celou dobu,“ dodává čtyřicátník Marek, který se přidává do konverzace. „Ve městě bývá problém zaparkovat, když se lidi vracejí z práce, ale je to jen dva dny. A spousta známých stejně odjíždí pryč,“ říká.

Podobně to vnímá i místostarosta Mazůrek. Lidé si podle něj stěžují na větší hluk, problém s parkováním a nárůst počtu lidí v ulicích. „Někomu to nemusí sedět. Výhoda je, že festival bývá ve stejnou dobu, takže obyvatelé o tom vědí a odjíždějí na dovolenou nebo na chatu.“

Divoké začátky jsou minulostí

Vztah města k Masters of Rock se během let měnil. Přehlídka se tady koná od roku 2003 a hlavně v prvních letech byly podmínky hodně divoké. Auta parkovala nahodile podél hlavní silnice, stanovalo se všude možně v okolí likérky a po skončení akce se v okolí areálu válely po zemi odpadky.

Tipy na kapely Powerwolf

Německá skupina veze obří produkci s pyrotechnikou a největší show, jakou kdy u nás odehrála.

Apocalyptica

Areálem zazní písně kapely Metallica ve violoncellových aranžích.

HammerFall

Očekávejte energický power metal a známou píseň Hearts on Fire.

Lita Ford

Americká legenda poprvé v Česku, zazní i hit Close My Eyes Forever, který zpívala jako duet s Ozzym.

Soulfly

Ikonický Max Cavalera odehraje skladby své domovské kapely.

Korpiklaani

Divoký finský folk metal, který spolehlivě roztančí jakékoliv publikum.

Floor Jansen

Zpěvačka slavných Nightwish přijede se svojí sólovou tvorbou.

Rhapsody of Fire + FBM

Italské mistry hollywoodského metalu doprovodí zlínská filharmonie.

The HU

Mix hard rocku s tradičním mongolským zpěvem a nástroji.

Pain

Spojení tvrdého metalu s industriálními a elektronickými prvky.

Dragonforce

Britská formace hrající metal tak rychle a melodicky, jak to jen jde.

„Tehdy jsme byli všichni vyvalení, kolik lidí sem přijelo,“ vzpomíná Zdeněk Hrachový, kapelník skupiny Fleret a obyvatel Vizovic. „Druhý den festivalu nikdo nesehnal rohlíky nebo vodu, protože v obchodech bylo všechno vykoupené,“ vybavuje si.

Od „punkových“ počátků ovšem Masters of Rock ušel velký kus cesty. „Festival končí v neděli o půlnoci a když pak v úterý jdete po městě, nevidíte jediný odpadek. I pytle jsou odvezené. A kromě vyležených míst po stanech na loukách nepoznáte, že se tady něco konalo,“ podotkl Mazůrek.

Pořadatelé v rámci kompenzace poskytují vstupenky obyvatelům přilehlých domů nebo bytů. Funguje spolupráce s městskými Technickými službami, povinnost postarat se o odpady mají rovněž stánkaři.

Lidé ale hlavně brzy poznali, že návštěvníci Masters jsou bezproblémoví. „Za dobu existence festivalu se nám nestalo, že by bylo poničené město, rozbité nebo počmárané zastávky, převrácené koše a podobně,“ zmiňuje Mazůrek.

Pro město je festival reklamou

„K nějakému individuálnímu excesu může dojít vždy, ovšem celkově je všechno v pořádku. Oficiální kempy jsou hlídané a ke krádežím dochází jen na volně přístupných loukách,“ dodává.

Pro Vizovice je dnes festival především velkou reklamou. „Máme tady vizovické pečivo a další lokální věci, na které jsme pyšní. Ale když někde řeknu, že jsem z Vizovic, každý si dnes vybaví Rudolfa Jelínka a Masters of Rock,“ líčí Mazůrek.

„Jezdíme hrávat po celé republice a chodí na nás i metalisté. Když u nás ještě nebyli, tak vyzvídají, jak festival vypadá a jaké to na něm je. Nebo se ptají, kdy budeme na Masters zase hrát,“ naráží Hrachový na tradici, kdy Fleret obrok zahajuje program přehlídky.

„Máme obrovské štěstí, že jeden z největších metalových festivalů se koná u nás. Věřím, že to za ty roky pochopila i řada Vizovjanů,“ říká.

Festival je velkou událostí pro místní metalovou komunitu, která je aktivní po celý rok. Slušně navštěvované jsou koncerty pořádané v Sokolovně či Kulturním centru. Léto je pak vyvrcholením.

„Mástři jsou braní už jako tradice a postoj je víceméně pozitivní. Všichni jsou na to zvyklí a hlavně místní vědí, že návštěvníci MoR jsou ve většině případů naprosto pohodoví a bezproblémoví lidé,“ říká vizovický metalový fanoušek Tomáš Ševčík.

Místní na festivalu vydělávají

„Spousta místních (nejen) metlošů to bere jako dovolenou nebo metalový svátek. Jediná věc, co tak všichni vnímáme, je až přílišná repetitivnost vystupujících kapel. Stále je to ale po boku Trnkobraní velká tradiční kulturní akce, která Vizovicím dělá dobré jméno,“ dodal.

Ve prospěch Masters of Rock hraje jeden důležitý faktor: peníze. Pořadatelé platí do městské kasy 100 tisíc korun coby poplatek, který se týká velkých akcí. Místní spolky či různé organizace jako hasiči, fotbalisté nebo sokolové se starají o kempy a zajišťují občerstvení či další služby.

„Je to pro nás velký finanční přínos,“ souhlasí Petr Večerka, předseda Sokol Vizovice. „Během festivalu máme sice hodně práce, ale vyděláme peníze, které použijeme během roku pro svoje potřeby.“

Plno mají i restaurace, sehnat v nich volný stůl bývá problém. „Na přilepšení je to dobré, obrat máme několikanásobně větší. I provozní dobu prodlužujeme, začínáme už snídaní. Lidé jsou přejezení fastfoodů a smažených jídel z areálu, takže rádi chodí do města za gastrozážitkem,“ pochvaluje si Petr Pastyřík, majitel vizovického penzionu a restaurace Zámecká Vrátnica.

Mají tady v rámci ubytování 22 lůžek a všechna jsou dopředu rozebraná. „Jsou to štamgasti, kteří se každý rok vracejí. A když někdo nepřijede, tak většinou ze zdravotních důvodů,“ všiml si Pastyřík.

Návštěvníci navíc utrácejí nejen v areálu, ale i v jeho širokém okolí. „Hodně z nich přijíždí s předstihem a když se s nimi bavíme, říkají nám, kde všude už se byli podívat,“ popisuje Večerka.

„Chodí na zámek a rozhlednu, jezdí na hrad v Lukově, do Luhačovic, populární je zoo v Lešné. Někteří se byli podívat v kostele ve Štípě. Pro lidi z Čech je to možnost, jak poznat Zlínský kraj. A když sem jezdí každoročně, tak místa střídají,“ dodal.