S půjčkou hokejistům zlínská rada váhá, rozhodnutí přesunula na zastupitele

Konečné slovo budou mít zastupitelé na svém zasedání ve čtvrtek 8. září.

Pro spolek, a tím pádem i pro chod celého klubu, jde přitom o existenčně důležité peníze, bez nichž se neobejde. „Pokud bychom nikde nedostali úvěr, pak nám dojdou na začátku podzimu peníze na běžné výdaje jako energie, mzdy, sportovní vybavení a podobně,“ upozornil předseda spolku Tomáš Valášek.

Zlínští radní nemají jasno v tom, zda peníze poskytnout. „Rada pouze doporučuje ke schválení, či zamítnutí, jinak je to v gesci zastupitelstva. A teď to jde bez doporučení. Materiál bude nachystaný pro zastupitele ve dvou variantách: ke schválení i zamítnutí,“ sdělil primátor Jiří Korec.

Vedení města si půjčku nechalo posoudit od právníků, kteří ji podle Korce nepovažují za šťastnou, protože jsou s ní spojená rizika. Pokud by spolek například nebyl schopen včas měsíčně platit úroky (zhruba 25 tisíc korun), město by mu nemohlo udělit dotace. Ročně jde o asi 25 milionů korun.

„Nemyslím si, že by bylo úplně šťastné, aby jim město nebylo schopno kvůli 25 tisícům posílat miliony korun. To by pro ně mohlo být likvidační,“ tvrdí primátor.

„Tomu nerozumím, protože o půjčku jsme žádali s tím, že úroky platit standardně budeme a nic jiného si ani neumíme představit,“ reagoval Valášek.

Podle Korce by bylo dobré, kdyby se spolek pokusil před jednáním zastupitelstva vyjednat bankovní půjčku, případně prodat část svého podílu v hokejové společnosti Berani Zlín. Ta ho zastupuje v hokejové soutěži a podíl v ní má i město a hlavní sponzor hokeje, stavební firma PSG. „Může to být jedna z variant, kde finance získat. Bylo by to jednodušší,“ řekl Korec.

Spolek uvažuje o prodeji menší části podílu ve společnosti bez ohledu na současné finanční potíže. Znovu také osloví banky, zda by mu neposkytly překlenovací úvěr.

Dodavatel elektřiny nabídl 13krát vyšší sazbu

„Pokud se to nepodaří, což je velmi pravděpodobné, protože už jsme to před žádostí na město udělali, budeme se snažit přesvědčit zastupitele trpělivým vysvětlováním. Myslím si, že naše důvody jsou jasné,“ podotkl Valášek. „Pokud to bude nutné, na zastupitelstvo přijdeme, připravujeme i prezentaci,“ doplnil.

Posteskl si přitom, že nikdo ze spolku nebyl pozvaný na jednání rady, aby situaci přiblížil. „Neměli jsme signály, že by měl být s půjčkou od města problém. Věc se řešila několik týdnů. Nevím, jaké informace část radních ve finále dostala. Nebudeme ale ukřivdění a budeme se snažit situaci vyřešit,“ řekl Valášek.

Peníze jsou pro zlínský hokej klíčové. „Je to o cash flow, je to pro nás zásadní. Existuje rozpočet, který s penězi počítal. Navíc růst cen energií situaci akceleruje a bez širšího společného řešení provoz zimních stadionů jako městských sportovišť neudržíme,“ obává se Valášek. Spolek v létě prochází auditem, podle Valáška by měl navzdory složité situaci dopadnout dobře. Horší to je s cenami energií, spolek letos jen za elektřinu platí o 30 procent více než loni.

„A to jsme ještě nakoupili dnešní optikou dobře. Co bude od 1. ledna 2023, ale nevíme, nikdo nám nechce ceny na příští rok zafixovat. A pokud ano, tak jeden velký dodavatel nám nabídl třináctkrát vyšší sazbu,“ poznamenal Valášek. „Jestli do toho nezasáhne stát a vláda, bude to likvidační nejen pro spolky, ale i pro firmy,“ obává se.

Město chystá menší opravy

Vztahy mezi zástupci spolku a vedení města jsou napjaté i kvůli tomu, že na konci června na valné hromadě hokejového klubu PSG Berani Zlín neuspěl kandidát magistrátu na pozici jednatele Robert Hamrla. Mezi zastupiteli se ozývaly i hlasy, že by klub měl dostávat od radnice méně peněz. O tom rozhodne nové zastupitelstvo, které vzejde ze zářijových komunálních voleb.

Městská rada v srpnu vyhlásila veřejnou zakázku na stavební firmu, která provede další úpravy Zimního stadionu Luďka Čajky. Budou se týkat výměny důležitého kanalizačního potrubí a únikových vrat, rozšíření místnosti trenérů hostů a zesílení ocelové střešní konstrukce.

Radní už dříve vybrali stavební společnosti na další dvě zakázky. V první jde o výměnu elektroinstalace a osvětlení, ve druhé o opravu střešních krytin, hromosvodu či okenních pásů. Všechny práce dohromady za 60 milionů korun jsou nutné pro zachování bezpečného fungování stadionu. Před časem se už na stadionu i v sousední PSG aréně měnily mantinely.

Město chtělo původně opravu zastaralého zimního stadionu pojmout velkoryse za téměř miliardu korun. Záměr ale ztroskotal na tom, že nezískalo dotaci 300 milionů od státu. Proti tomu se Zlín ohradil žalobou, o níž soud ještě nerozhodl.