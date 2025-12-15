„Zvolili jsme duální metodu pátrání s termovizí,“ přiblížil vedoucí dronové služby Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru Jiří Studnička. „Kryjeme celý vrchní prostor a uvnitř lesa propátráváme prostor malými drony.“
Zatímco dobrovolníci, policisté i hasiči procházeli okolní husté lesy, drony dokázaly obstarat podobnou práci při snížené viditelnosti, v mlze, mrholení a hlavně rychleji.
Dronová služba měla k dispozici tři větší stroje o hmotnosti přibližně čtyř kilogramů, které jsou vybavené termovizí a mohou létat ve zhoršených klimatických podmínkách. „Využíváme je při pátrání po osobách v ohrožení,“ nastínil Studnička.
Když se stroj vznesl do výšky, hasiči viděli svět jeho „očima“ na obrazovce v zadní části vozu, kde vznikl jakýsi menší velín. „Když se podíváme na snímek, tak nejsvětlejší body jsou body největšího zahřátí. Pak si můžeme nastavit teplotní detekci, na které rozeznáváme osoby i vozidla,“ vysvětlil Studnička.
Pokud dron zachytí živého tvora termovizí, běžnou kamerou může následně lépe rozeznat podrobnosti. Termovize život označí červeně.
V souvislosti s pátráním po Markovi se tato barva neukázala na monitoru ani jednou. To však ještě nikdo nevěděl, že se chlapec najde v neděli odpoledne v chatě ve Žlutavě. Tam by technika nepomohla, protože termovize nedokáže vidět přes stěny.
Drony o velikosti dlaně se dostanou i do budov
Zatímco krycí drony jsou dobře vidět i slyšet, jejich menší verze o velikosti větší dlaně jsou mnohem nenápadnější. Nejsou sice vybaveny termovizí a ani tak odolné proti mlze a vlhku, ale dokážou se dostat do stísněných prostor, budov i hustých lesů.
„S malými drony létáme v malé výšce. Nasazujeme je teď v hraniční situaci, protože se jedná o záchranu člověka,“ řekl s ohledem na počasí Studnička.
Dvě skupiny hasičů létaly s drony uvnitř lesa, třetí prováděla krytí. Přesouvaly se postupně po okraji Halenkovic. Za dvě a půl hodiny prohledaly 4,5 kilometru čtverečního prostoru. Někde propátrávaly místa, která už dříve prošli dobrovolníci.
„Drony jsou výkonnější než lidé, zejména v nepřístupném terénu,“ upozornil ředitel Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Vít Rušar.
Připomněl, že pomáhaly s mapováním terénu například po ničivých záplavách v americkém Texasu.
„Drony využíváme i ve vnitřních prostorech, a to například při vyšetřování příčin požárů, kde hrozí zřícení střechy nebo stropu,“ předestřel Rušar. „Používáním dronů nevystavujeme vyšetřující osoby nebezpečí. Dron pořídí i videozáznam a snímky, které si následně můžeme detailně zobrazit z různých úhlů.“
Kromě dronů se samozřejmě do pátrání po ztraceném chlapci zapojili i lidé. Po celou dobu se vedení obce ozývali dobrovolníci s nabídkou pomoci, volali ze všech koutů republiky. Starosta Halenkovic Roman Kedruš proto velkou část víkendu protelefonoval. Někdy pomoc přijal, jindy musel říci ne.
„Volali například ze Šumavy, že by v neděli přijelo několik desítek chlapů se čtyřkolkami,“ nastínil Kedruš. „Musel jsem je odmítnout, protože by nám čtyřkolky moc nepomohly. Nedostaly by se do složitého terénu, kde jsou srázy, rokliny, husté křoví. Tam museli jít lidé,“ doplnil.
Snažil se řídit pátrání dobrovolníků tak, aby nekolidovalo s policejními a hasičskými akcemi. V neděli vyzval dobrovolníky, aby uvedli pod výzvu obce na facebookových stránkách, kterou část Halenkovic už prošli.
Zájem lidí pomáhat byl obrovský. Bylo potřeba mu dát řád. „Pátralo se 24 hodin denně, několik desítek dobrovolníků chodilo s baterkami i přes noc,“ připomněl Kedruš, který počet telefonátů odhadl na několik set.