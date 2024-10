Do zoo jen po objížďce. Silnice ze Zlína do Fryštáku bude týden zavřená

„Obousměrná objízdná trasa vede přes Kostelec a Lukov,“ upozornila mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR Lucie Trubelíková.

Řidiči, kteří pojedou ze Zlína, odbočí u Fryštáku na Kostelec, odkud se dostanou kolem zoologické zahrady Lešná do Lukova. Mohou využít i cestu z Lešné přímo do Fryštáku, ta však není zdaleka tak komfortní.

Komplikace to je pro návštěvníky zoologické zahrady. Lešná od soboty do středy chystá halloweenský program, na který míří davy lidí. Čeká je ohňová show, noční strašidelná stezka či speciální dětské prohlídky zámku. Program bude každý den jiný.

Důvodem uzavírky je fakt, že silničáři zde budou stavět napojení z dálnice D49 z Hulína, která vede do Fryštáku. ŘSD chce první část dálnice otevřít v polovině prosince, ale pouze úsek z Hulína do Martinic. Na její pokračování nemá po rozhodnutí soudu, jenž reagoval na žaloby ekologických spolků, pravomocné stavební povolení.

Cesta mezi Zlínem a Fryštákem bude týden zcela uzavřená. Řidiči musejí úsek objet přes Kostelec a Lukov. (říjen 2024)

„Na zprovoznění dálnice D49 již řadu let čekají obyvatelé přilehlých obcí, zejména Holešova,“ zmínil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Cestáři nyní staví kruhovou křižovatku a dvě napojující cesty, jež přivedou auta na stávající hlavní tah do Zlína. Nové napojení se otevře až po dokončení dálnice D49 do Fryštáku, což by mělo být během příštího roku.