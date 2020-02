Zlín zvažuje, jestli opraví fotbalový stadion, nebo postaví nový

Město Zlín se stalo na začátku letošního roku majitelem fotbalového stadionu Letná, na němž klub FC Fastav hrává nejvyšší soutěž. A nemá se přitom moc čím chlubit, protože jde o jeden z nejhorších sportovních stánků v první lize.

Radnice loni do nutných oprav hlavní tribuny vložila šest milionů korun, v budoucnu by na zvelebení sportoviště měly přijít další peníze. Jde však o to kdy a kolik.

Celá věc navíc souvisí i s chystanou opravou zlínského Zimního stadionu Luďka Čajky, která vyjde na zhruba 400 milionů korun a měla by začít v roce 2022.

„Po opravě hokejového stadionu bude tlak na rekonstrukci fotbalového stadionu, nebo postavení nového. S tím budeme muset počítat a budeme to muset vyřešit,“ tuší primátor Jiří Korec (ANO).

Pokud jde o to, zda opravit, nebo budovat nový, bude podle něho třeba zvážit obě možnosti.

„Současný stadion není provázaný s druhým hřištěm, takže jeho případné přesunutí se nabízí. Nejdříve ale bude třeba vyhodnotit, jestli jsou ve městě vhodné pozemky,“ uvedl Korec.

Teoreticky by v úvahu přicházela místní část Vršava, kde má FC Fastav tréninkový areál a zázemí pro mládežnické celky. Minusem současného stadionu jsou navíc výrazně omezené možnosti parkování a nová stání už není v okolí kde budovat.

„Bude nejlépe udělat alespoň výhledovou studii, která by řekla, jestli by rekonstrukce stávajícího stadionu nestála tolik finančních prostředků, že by bylo lepší je investovat do nového stadionu,“ konstatoval radní František Pilka (STAN), který má sport v kompetenci.

Zatím dojde jen na údržbu

Toto jsou však úvahy směřující do vzdálenější budoucnosti. Podle Korce nebudou záležitostí tohoto volebního období, které končí na podzim 2022.

„Pokud bychom zajistili externí financování projektu, mohlo by se to přesunout na bližší roky,“ naznačil Korec.

Do té doby bude muset město stadion udržovat a pokud možno jeho stav zlepšovat. Některé jeho části jsou totiž v havarijním stavu, což vyplývá ze stavebního posudku, který si radnice nechala zpracovat. Už loni v létě vyčlenila na nutné zásahy zmíněných šest milionů korun, které šly na výměnu oken v hlavní tribuně. Byly potřeba také nové svody na odpad.

„Udělaly se takové zásahy, abychom vyloučili, že by se stadion musel uzavřít,“ poznamenal Pilka.

Další, spíše drobnější věci jsou na programu letos. Mělo by dojít na úpravu sociálních zařízení či výměnu vytápění a elektrorozvodů v hlavní tribuně. Podle Pilky by se z městského rozpočtu na to měla uvolnit částka do pěti milionů korun.

„Bude ale záležet na tom, kolik peněz nakonec přidělí rada, potažmo zastupitelstvo,“ řekl Pilka.

Větší či menší zásah bude časem potřebovat také střecha hlavní tribuny. Nutné budou nátěry rezavějících ocelových konstrukcí.

Sen o novém stadionu

„Máme sny o tom, že by to chtělo buď úplně nový stadion, nebo kompletně zrekonstruovat ten současný. Jeho převod na město je první krok, který vítáme,“ řekl generální manažer fotbalového klubu Zdeněk Grygera.

„V dohledné době bychom se měli dohodnout, co dál. Nároky naší i evropské fotbalové asociace jsou stále vyšší a my je musíme splňovat,“ upozornil.

Kromě již zmíněných věcí je potřeba zlepšit rovněž zázemí pro diváky či novináře a mnoho dalších věcí. Grygera se i proto přiklání spíše k výstavbě nového stadionu, náklady odhaduje na zhruba 250 milionů korun.

Oprava by podle něho ale zřejmě vyšla levněji. „Když si vezmu, že do opravy hokejové haly má jít skoro půl miliardy a my jsme dostali šest milionů, tak je to nevyvážené,“ prohlásil Grygera.

Obává se přitom toho, že pokud se bude na zásadnější zásah čekat až po skončení proměny hokejové arény, bude to příliš dlouhá doba. Město, jemuž bude klub za užívání platit tržní nájem půl milionu korun ročně, to má ale právě tak časově nastaveno.

Magistrát převzal stadion od Sportovních klubů Zlín, které dlouhodobě neměly dost peněz na to, aby ho udržovaly v dobrém stavu, případně modernizovaly. Navíc se před časem dostaly do insolvenčního řízení a jejich majetek byl zastavený. Hrozil i jeho prodej v konkursu. Už delší dobu je tato možnost zažehnaná, ale radnice by ráda vlastnila hlavní sportoviště ve Zlíně.