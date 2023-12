Zlínský stadion dostane nové turnikety, fanoušci fotbalu projdou rychleji

Ty by měly pomoci při příchodu lidí na zápas. Často se totiž stává, že u vstupu na tuto část stadionu se před jediným turniketem tvoří fronty, které zasahují nejen do chodníku, ale také na cestu.

„Nové turnikety pomůžou tomu, aby byl bezpečnější a plynulejší průchod na fotbalový stadion,“ řekla radní Jana Bazelová, jež má v kompetenci sport.

Město letos na stadionu rozšířilo sociální zařízení pro ženy. Poblíž stávajících toalet umístilo dvě sanitární buňky s deseti WC. Už dříve opravilo výběhové plochy, rozvody topení v hlavní tribuně či prádelnu, sanovalo průvlaky a podlahy ve východní tribuně, pořídilo dvě střídačky nebo vyměnilo světelné zdroje ve stožárech. Od roku 2020 do stadionu vložilo přes osm milionů korun.

Příští rok k tomu přibudou turnikety za necelých 350 tisíc korun. Také by se měla natřít ocelová konstrukce jižní tribuny nebo vyměnit její střešní krytina. Záležet bude na posouzení statika. Náklady budou kolem dvou milionů korun.

„Zase to dáváme trošku více dohromady, aby to mělo hlavu a patu,“ zmínil primátor Jiří Korec.

Na velkou opravu, případně výstavbu nového fotbalového stánku však hned tak nedojde, protože město na to nemá peníze a plánuje jiné velké investice za stovky milionů korun.

„Není to tak, že bychom měli balík peněz a řešili, co s ním. V takové situaci nejsme,“ podotkl Korec. „Musíme se o tom ale bavit a najít cestu. Poslední variantou byla případná rekonstrukce současného stadionu, ale může se to ještě měnit,“ doplnil.

Fotbalový stadion by měl stejně jako další velká sportoviště přejít do správy městské společnosti Steza. Stát by se tak mělo podle Korce v polovině roku 2024 nebo na začátku roku 2025. Steza se od letoška stará o zimní stadion, přilehlou CCM Arénu či stadion Mládeže.

Od příštího roku město převezme do svého vlastnictví také sportovní halu Datart, část tenisového a fotbalového areálu na Vršavě, kuželnu u fotbalového stadionu, hernu stolního tenisu na Podvesné a další zlínská sportoviště. Průběžně do nich chce investovat miliony korun, nejvíce a nejdříve zřejmě do sportovní haly.