Nakonec nebude řešit tribuny samostatně, ale zpracuje si celkovou architektonickou studii na zlepšení stadionu. Město se na základě jejího výsledku a svých finančních možností následně rozhodne, jak bude postupovat dál. Nejpravděpodobnější je, že bude stadion, který není v nejlepším technickém stavu, zvelebovat postupně.
„Uvažovali jsme nad tím, jak vyřešit proluku mezi domem a stadionem. A vzhledem k tomu, co nám řekli majitelé domu, nám přijde jako slepá cesta zabývat se jenom prolukou,“ nastínil primátor Jiří Korec. „Vnímáme potřebu udělat studii na celkovou rekonstrukci stadionu,“ doplnil.
Delší tribuna pro fanoušky fotbalu? Obyvatelé sousedního domu nesouhlasí
Město chtělo východní tribunu původně dostavět v její výšce téměř až k sousednímu bytovému domu. Majitelé některých bytů to ale odmítli, protože by jim stínila výhled z oken.
„Musíme se seznámit s majetkovými vztahy, se všemi možnostmi a vzít v potaz připomínky obyvatel domu. Pak může subjekt, který vysoutěžíme, zpracovat studii,“ sdělil Korec.
Možné je prodloužení hlavní tribuny
„Studie by měla posoudit, co je na místě možné postavit, aby to bylo v souladu s územním plánem, strategickým plánem města, aby tam byla zajištěná dopravní obslužnost, splněné podmínky fotbalové asociace a nezatěžovalo to příliš obyvatele v okolí,“ poznamenal Karel Havlíček, ředitel městské společnosti Steza, jež se o sportoviště stará.
Steza už pro město připravuje analýzu toho, co je v rámci rekonstrukce možné, což by měl být podklad pro vypsání soutěže na studii.
Zlín nemá peníze na nový fotbalový stadion, začne s opravou stávajícího
Ve hře je i možnost, že by se hlavní tribuna prodloužila až téměř k hrací ploše, případně se zvedla o jedno patro. Tím by se výrazněji zvýšila kapacita stadionu, což by podle Havlíčka bylo vhodné třeba pro případ, kdyby Zlín opět někdy hrál evropské poháry.
Soutěž na studii by měla být vypsaná letos s tím, že její výsledek bude známý zřejmě až v následujícím roce. Má vyčíslit i finanční náklady.„Budeme chtít, aby vznikl projekt, který se dá dělat po etapách a umožní nám postupně se přibližovat cíli,“ poznamenal Korec. „Je to reálnější než opravit celý stadion najednou.“
Velké investiční projekty
Radnici čekají ještě další velké projekty za stovky milionů korun. Letos například modernizace Velkého kina za půl miliardy korun, přes sto milionů bude stát oprava fasády městského divadla. Peněz přitom nemá a v brzké době ani nebude mít nazbyt.
Rekonstrukce zimního stadionu je opět ve hře, Zlín jedná se dvěma investory
Proto bude potřebovat externí zdroje, chce oslovit například nově zřízené ministerstvo pro sport, prevenci a zdraví i Národní sportovní agenturu. Primátor také věří, že by se mohlo konečně podařit změnit rozpočtové určení daní tak, aby bylo pro Zlín výhodnější.
Připustil i možnost zapojení soukromého investora formou PPP projektu. Podobným způsobem aktuálně řeší možnou rekonstrukci hokejového stadionu, který také není v dobrém stavu.
„Pokud se ale máme bavit o tom, že nám cenu stavby sníží externí kapitál, musí tam být zisková část, která by mu dávala smysl,“ předestřel Korec. V úvahu přicházejí možnosti, že by v útrobách tribun mohly být restaurace, hotel či jiné služby. Otázka je, jak moc by byly využívané.
Důstojnější prostředí zvedne prestiž klubu
Město zvažovalo také výstavbu nového fotbalového stadionu, ale podle Korce už od tohoto záměru upustilo a studie se touto možností zabývat nebude.
„Město nemá vhodné místo,“ řekl Korec. Poznamenal, že pokud by pozemek přece jen mělo, tak by muselo vybudovat spíše větší sportovní komplex, aby mu to dávalo ekonomický smysl. A to platí i pro hokejový stadion. Proto by oba měla čekat přestavba.
Fotbalový klub by lepší podmínky samozřejmě uvítal. „Jediná možnost je udělat rekonstrukci po etapách. Jinak se to bude stále odkládat,“ míní majitel FC Zlín Zdeněk Červenka.
Zlín chce proinvestovat půl miliardy korun. Konečně zahájí proměnu Velkého kina
Důstojnější prostředí by zvedlo také prestiž klubu. Jeho sportovní ředitel Pavel Hoftych před nedávnem připomněl, že když působil ve slovenské Trnavě, kam přivedli srbsko-anglického trenéra Nestora El Maestra, hrál v tom roli právě i nový stadion.
„Zažil fotbal v Anglii, Francii, Německu a říkal, že pokud by nebyl stadion takhle výstavní, do Trnavy by trénovat nešel,“ popsal Hoftych.
Nový stadion by mohl mít také vliv na rozhodování potenciálního budoucího investora, pokud by zvažoval vstup do zlínského fotbalu.