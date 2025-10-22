Prodloužením tribuny by se zvýšila kapacita stadionu o téměř tisíc míst a také „ucpala“ díra mezi koncem stávající tribuny a sousedním rohovým bytovým domem.
Obyvatelé domu, který stojí v sousedství tribuny, s tak výrazným prodloužením nesouhlasí, neboť by jim zastínilo okna bytů. Město, které stadion vlastní, bude muset hledat nové řešení. Výstavba, s níž se mohlo začít příští rok, pokud by šlo všechno hladce, se proto odkládá na neurčito.
„Původně jsme to řešili tak, že tribunu prodloužíme, teď víme, že to nepůjde,“ konstatoval primátor Jiří Korec. „Obyvatelé řekli, že chápou naši aktivitu, ale řeší si kvalitu svého bydlení i hodnotu nemovitosti. V určitých patrech nechtějí tribunu tak blízko, jak jsme ji chtěli my, protože by jim zastínila relativně malá okna bytů ze strany k tribuně,“ vysvětlil Korec
„Mají to postavené tak, že pokud jeden majitel nesouhlasí, dohoda není možná. Musíme připravit pozměněný návrh, s nímž by mohli souhlasit všichni. Pořád na tom pracujeme,“ poznamenal Karel Havlíček, ředitel městské společnosti STEZA, která se o sportoviště stará.
Město hledá jiné možnosti
Podle zástupců města jiné možnosti existují. „Nemyslím si, že bychom měli tribunu zkracovat, půjdeme spíše cestou, že budeme chtít, aby byla co nejblíže domu, ale pak to bude otázka její výšky, tvaru a toho, co má obsahovat,“ naznačil Korec.
Záměr ale musí dávat smysl, postavit malou tribunu vedle velké nemusí být úplně vhodné. „Lidé nám dali jasné mantinely,“ řekl primátor. „My teď musíme vymyslet něco, co zvýší komfort návštěvníků a zlepší vizuální pohled.“
Od obyvatel domu dostali zástupci radnice také informaci o tom, že do stávající východní tribuny zatéká a není v dobrém technickém stavu. Město si to prověří. Pokud se to prokáže, Korec připustil, že by se mohla zbourat a na východní straně stadionu by vyrostla celá nová tribuna, která by byla delší a nižší. „Nemáme ale velkou ambici demolovat něco, co už tam stojí. Musíme si to vyhodnotit,“ zmínil Korec.
Každopádně bude muset radnice svůj další nápad opět probrat s obyvateli domu, teprve pak může pokračovat v přípravě výstavby. O jejím možném termínu Korec zatím nechce mluvit.
Možné jsou i úpravy ostatních tribun
Město původně chtělo stavět už během letošního roku, pokud by se mu na jaře podařilo vybrat firmu. To ale reálné není. Stadion tak stále nebude uzavřený ze čtyř stran, což je jeden z jeho nedostatků.
„Ta díra nevypadá hezky, navíc je v záběru kamer. Čím dříve zmizí, tím lépe,“ prohlásil opakovaně ředitel FC Zlín Leoš Gojš.
Město uvažuje také o úpravách dalších tří tribun. V případě hlavní, tedy západní tribuny má plány, že by se rozšířila směrem k hřišti i k parkovišti a vyrostla také do výšky. Tím by se zvětšil prostor pro zázemí stadionu i jeho kapacita, která by mohla být 9 až 11 tisíc lidí.
„Pořád je to jenom diskuse, hlavní roli hrají finance, nastínil Havlíček. „Od nich se vše odvíjí. Musíme vymyslet variantu, která by byla průchozí.“
Město nemá dostatek peněz na investice, proto by byly potřeba dotace. Pokud by peníze mělo, mohlo by také odstranit jižní a severní tribunu a na jejich místě postavit nové se samostatným zázemím. Měly by také o něco větší kapacitu. Záměr by se mohl realizovat po etapách. „Kdybychom to rozložili v čase, tak by to možná bylo s vícezdrojovým financováním schůdné,“ věří Havlíček.
Nové kamery i kvůli výtržníkům
Pro to, aby stadion splnil licenční podmínky fotbalového svazu, bude na něm město příští rok na jaře instalovat nový kamerový systém. Měl by sloužit i k zamezení přístupu na stadion výtržníkům, kteří to mají zakázáno.
„Kamery dokážou rozeznat obličeje návštěvníků,“ upřesnil Havlíček. „Také v případě incidentu by policie měla mít možnost pomocí kamerového systému lidi identifikovat.“
Město také upravuje VIP prostory, které musejí mít separátní vstup. Kvůli požadavkům fotbalové asociace rozšířilo a zkvalitnilo počet míst pro novináře a komentátory.