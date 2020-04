Podniky nemají pro koho vyrábět, chybí jim nové kontrakty

S prvními omezujícími opatřeními začali v otrokovickém Continentalu Barum na konci března, kdy firma kvůli koronaviru ztratila řadu zákazníků.

Největší firma ve Zlínském kraji chtěla zase naplno vyrábět od tohoto týdne, jenže situace na trhu se nezlepšuje. Stále nevyrábějí některé velké automobilky, jako třeba Škoda, jeden z důležitých zákazníků Continentalu.

„Po Velikonocích se mělo začínat, ale ještě tento týden bude firma v režimu odstávky. Pojedou jen některé provozy na výrobu osobních plášťů,“ přiblížila mluvčí Continentalu Barum Regina Feiferlíková.

Příští týden se má výroba osobních plášťů navýšit a u nákladních opět rozjet, ale obojí stále v omezené míře.

„Bude se vyrábět na tři směny, ale ne všichni zaměstnanci budou v práci,“ upřesnila Feiferlíková.

Část z pěti tisíc zaměstnanců si vybírá dovolenou, část bere náhradní mzdy. Další výhled je podle mluvčí nejistý.

Vedení podniku řešilo hrozbu koronaviru už od února. Některá jeho nařízení předběhla ta vládní. Ani to však s ohledem na potíže celého automobilového průmyslu nepomohlo krizi zažehnat.

Záleží i na vývoji v Německu

Své o tom vědí také ve zlínské firmě Promens, kde více než 300 lidí vyrábí plastové díly pro automobilky, například Iveco (výroba stojí) či Zetor (výroba zatím pokračuje).

Všichni zaměstnanci už v práci nejsou, v podniku zavedli flexibilní pracovní týdny.

„Jeden týden může být v pátek volno, další týden ve čtvrtek a v pátek, zaměstnanci pak budou na 60 procentech mzdy doma,“ popsal ředitel Robert Zatloukal.

Promens tento měsíc snížil výrobu na 50 procent, v květnu to bude zhruba na 70 procent. Jak to bude dál, zatím nejde říci.

„Optimistická varianta by byla, že se objednávky posunou o měsíc a v průměru v tom roce ztratíme v objemu 15 procent. Pesimistická varianta je, že by začali výrobci šetřit a objemy výroby by šly dolů více,“ naznačil Zatloukal.

Problémy související s epidemií koronaviru se projevují i v jiných oborech, byť v některých pomaleji. V principu jde ale stále o totéž. Podniky jsou na sebe navázané, a pokud začnou mít některé z nich potíže, stáhnou dolů i ostatní. Ať dodavatele, nebo odběratele.

„Pokud by podniky nevyráběly měsíc, tak jsou schopny přežít. Pokud by to ale bylo déle, začnou mít výrazné potíže. Uvidíme, jak moc jim pomůže stát. Bude záležet i na tom, jestli se bude vyrábět v Německu či Itálii,“ konstatoval Zatloukal, který je rovněž předsedou představenstva Krajské hospodářské komory Zlínského kraje. Její vedení současnou situaci operativně probírá každý týden.

Do potíží se dostala i zlínská Kovárna Viva. Kolem 30 až 60 procent zaměstnanců zůstává v současné době doma. První týden berou 70 procent průměrné mzdy a další týdny 75 procent.

„Zákaznické portfolio máme diverzifikované do několika odvětví, přesto postupně v důsledku aktuální situace ovlivněné koronavirem dochází u našich zákazníků k ponížení výroby, a to napříč všemi odvětvími,“ řekl ČTK ředitel Kovárny Viva František Červenka.

Problémy s velkými investicemi

Slovácké strojírny v Uherském Brodě vyhlásily od minulého týdne dvoutýdenní dovolenou. To platí i pro závod v Zábřehu, naopak ostatní závody v Postřelmově, Čelákovicích a Mostě vyrábějí. Podniku vypadlo několik klíčových zákazníků z Itálie nebo na ni navázaných.

„Určitý pokles je i v provozu galvanovna, který má větší procento výrobních kapacit pro automotiv,“ sdělil předseda představenstva Slováckých strojíren Jiří Rosenfeld.

Firma už registruje pokles zakázek na druhé pololetí tohoto roku. „Zahraniční zákazníci vzhledem ke stávající situaci nevědí, jak se jejich trh bude chovat, a tudíž jsou obezřetní. Zatím to vypadá na pokles od 30 do 40 procent,“ doplnil Rosenfeld.

Hulínská strojírenská společnost Toshulin zatím vyrábí, ovšem naplno nejedou některá administrativní pracoviště, třeba prodejci na trzích, kde je ochlazení patrné. To jinými slovy znamená, že firma vyrábí stroje už nasmlouvané, ale s novými kontrakty má potíž.

„Zákazníci mají problém s velkými investicemi a naše stroje jsou velké a dlouhodobé investice. Zakázka trvá třeba rok, a když skončí, můžeme mít prázdno jako Barum,“ obává se ředitelka Toshulin Dagmar Herring.

Obuvnický výrobce Prabos ze Slavičína zavřel svoji menší výrobnu na Ukrajině.

„V Česku s výjimkou toho, že jsme měli týden dovolenou kvůli ošetřovnému, vyrábíme. Očekává se ale propad zaměstnanosti a s tím související poptávka po pracovních botách, což by se nás dotklo,“ řekl spolumajitel firmy Jaroslav Palát.