Firmy ve Zlínském kraji zpřísňují opatření, zastavit výrobu neplánují

Jsou v takzvané první linii, denně přijdou do kontaktu se stovkami lidí a nemohou zavřít, protože zásobují malé obce základními potravinami. Prodavačky spotřebního družstva Jednota v Uherském Ostrohu obsluhují více než stovku obchodů ve Zlínském, Jihomoravském a Olomouckém kraji.

Teď už by většina z nich měla v prodejnách používat roušku jako ochranu při šíření koronavirové infekce.

„Víme, že to je jen základní krytí, které není srovnatelné s účinností respirátoru, ale je to ochrana, kterou máme v této době k dispozici. I když je pravda, že ani těch roušek nemáme zásobu, některé pracovnice si doma ušily plátěné, které se dají prát, další nám šije naše dílna, další máme slíbené,“ vysvětlil provozní ředitel Ladislav Peprna s tím, že do prodejen teď také pouští pouze menší skupiny zákazníků a pro zaměstnance mají k dispozici dezinfekci.

Riziko nákazy se kromě nemocnic snaží snižovat i velké výrobní firmy. Nezvažují přitom, že by podobně jako například automobilky Volkswagen a Škoda pozastavily výrobu.

„Máme zakázky, tak je plníme a omezovat výrobu nechceme,“ potvrdil finanční ředitel Tajmac – ZPS ve Zlíně Jan Kurinec.

Firmy ale právě proto zavádějí nebo už zavedly ve svých provozech přísná bezpečnostní opatření a pracují v nouzovém režimu, aby se vyhnuly situaci, do které se v minulých dnech dostaly společnosti Hamé v Kunovicích a Eurotec v Uherském Ostrohu.

U jednoho pracovníka se tam potvrdila nákaza a podniky musely omezit výrobu. „My snižujeme riziko pro zaměstnance, například všem na bráně měříme teplotu a ve zvýšené míře kontrolujeme každého externího pracovníka, který do našeho areálu přijíždí, ať už k nám, nebo k jiným firmám,“ poukázal Kurinec.

Ve společnosti teď chybí zhruba 20 procent lidí, některé firma vyzvala k vybrání staré dovolené, další jsou doma s dětmi nebo v nařízené karanténě. Pracovníci už se také příliš nepotkávají ve společné jídelně, ale nosí si jídlo na pracoviště, v kancelářích není tolik lidí pohromadě.

V České zbrojovce v Uherském Brodě dál vyrábějí, aby připravili dodávky zboží. Pouze v pondělí měli odstávku, aby od dalšího dne nastavili nový režim pro téměř 1500 lidí. Snížili pracovní dobu o jednu hodinu, vzájemný styk zaměstnanců je omezený na minimum, dělníci pracují v menších kolektivech, mají k dispozici dezinfekci, každý podepisuje prohlášení o tom, že nebyl v zahraničí a není nemocný.

„V rámci ochrany našich zaměstnanců jsme mimo jiné zrušili provoz všech závodních kantýn a zajistili jsme výdej obědů v pracovní dny bez možnosti společné konzumace stravy,“ popsal některá z nových opatření také Karel Hanzelka, mluvčí skupiny Agrofert, pod kterou patří firma Fatra Napajedla i DEZA ve Valašském Meziříčí, s tím, že výrobu ani v jednom z uvedených závodů neomezují.

Největší krajský zaměstnavatel, firma Continental Barum v Otrokovicích, zavádí přísnější opatření už dva týdny a výroba pokračuje dál.

„Už v únoru jsme zavedli evidenci zaměstnanců, kteří byli v zahraničí. Těm, kteří se vraceli z rizikových oblastí, jsme nařizovali karanténu, ostraha kontroluje všechny, kdo vstupují do areálu, každý vyplňuje zdravotní dotazník,“ informovala mluvčí společnosti Regina Feiferlíková.