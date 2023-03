Víc než hokej. Valašské finále Chance ligy poblázní kraj, startuje v sobotu

„Po třech letech, kdy byl klub tahán bahnem, je to pro nás splněný sen. Máme před sebou to nejlepší, co nás mohlo potkat, finálovou sérii se Vsetínem,“ neskrývá nadšení Robert Hamrla, generální manažer zlínských Beranů, kteří před rokem spadli po dlouhých 42 letech z extraligy.

„Finále se Zlínem bylo naše předsezonní přání, moc se těším,“ přitakává Petr Neumann, jednatel vsetínského klubu.

Že to bude jen v první lize? Podružné! Finálové derby spolehlivě elektrizuje a polarizuje oba tábory, které geograficky dělí „hraniční“ kopec Syrákov tyčící se mezi Jasennou na zlínské straně a Liptálem na té vsetínské.

Finále play off hokejové Chance ligy Sobota 1. dubna: Vsetín–Zlín (17.00) Neděle 2. dubna: Vsetín–Zlín (17.00) Středa 5. dubna: Zlín–Vsetín (17.30) Čtvrtek 6. dubna: Zlín–Vsetín (17.30) Případný další program: Sobota 8. dubna: Vsetín–Zlín (17.00)

Pondělí 10. dubna: Zlín–Vsetín (17.30)

Středa 12. dubna: Vsetín–Zlín (17.30)

„Pro každého ve Vsetíně jsou derby nejvíce, pro hráče, pro fanoušky, od prvního po posledního. Zlínští to mají stejně,“ říká asistent vsetínského trenéra Radim Kucharczyk, který coby hráč pamatuje poslední vzájemnou sérii v extralize.

V první sezoně nového milénia ji Vsetín vyhrál ve čtvrtfinále, stejně jako předchozí dvě, a na jejím konci slavil svůj šestý a zatím poslední extraligový titul.

Nepřemožitelná vsetínská dynastie se symbolicky zrodila ve valašském finále v roce 1995, kdy tehdejší nováček senzačně vyhrál extraligu s řadou odložených zlínských odchovanců v sestavě.

„Derby jsem odehrál spoustu, ale v paměti mi nejvíce utkvělo, když se Pavlu Kowalczykovi za zlínskou bránou zastavil v kaluži puk, Čada (Rostislav Vlach) ho vzal a zasunul do sítě. Je k nevíře, že tahle banální věc rozhodla finále,“ vzpomíná Kucharzcyk na dnes už mýtický okamžik z úvodu prodloužení čtvrtého zápasu série na Zimním stadionu Luďka Čajky.

„Vím, jak to v historii mezi Zlínem a Vsetínem bývalo. Tohle finále bude po dlouhé době další zápis do dějin derby. Jsem šťastný, že můžu být jeho součástí,“ vyznal se zlínský brankář Daniel Huf, který se narodil čtyři roky po zmíněném finálovém dramatu.

Když Vsetín v roce 2007 vyloučili z extraligy, zmizel na dekádu z mapy profesionálního hokeje a rivalita se vytratila. Oživil ji až loňský sestup Beranů z extraligy, který oba kluby svedl po patnácti letech do jedné soutěže.

Už první obnovené derby ve Zlíně fanoušci vyprodali, stejně jako následné na Lapači. Divácká poptávka pak sice v odvetách lehce opadla, buďte si ale jistí, že po lístcích na finále se jen zapráší.

„Očekáváme velký zájem, mělo by být vyprodáno,“ vzkazuje Neumann ze Vsetína, kde se série dvěma víkendovými zápasy rozehraje. „Zájem o vstupenky je obrovský, musíme pokrýt potřeby partnerů i našich fanoušků,“ doplňuje Hamrla za Zlín, kam se finále přestěhuje příští středu a čtvrtek.

Předprodej lístků už odstartoval

Lapač může oficiálně pojmout 5 400 diváků, ve Zlíně se jich do hlediště vejde sedm tisíc. „Atmosféra bude dechberoucí. Valašské finále je odměna pro celou Chance ligu. Bude nejatraktivnější za poslední dobu,“ míní gólman Huf.

Stejně jako Kucharczyka ho rodinní příslušníci i kamarádi bombardují žádostmi o lístky. „Snažím se je sehnat, ale je to těžké. Obávám se, že všechny neuspokojím. Cítím ale velkou podporu a také proto se na derby moc těším,“ líčí Huf.

Předprodej vstupenek na úvodní dva duely začal už dnes online i na pokladnách. Ceny jsou v rozmezí 250 až 450 korun. „Mohli bychom nasadit i vyšší cenu, chtěli jsme ji ale udržet na přijatelné úrovni pro místní lidi, kteří nás podporují,“ podotkl Neumann.

Zlín bude respektovat přednostní právo, které mají permanentkáři a fanoušci, kteří pravidelně nakupovali lístky v základní části či v play off.

Jisté je, že oba kluby budou ze vzájemného finále výrazně ekonomicky profitovat. „Výtěžek ze vstupného nám hodně pomůže, ve Vsetíně je nedílnou součástí rozpočtu klubu,“ připomněl Neumann.

Robert Záruba, šéfkomentátor sportovní redakce České televize, včera na Twitteru uvedl, že sobotní zápas bude vysílat stanice ČT sport. Další duely ale diváci jinde než přímo na stadionech zřejmě neuvidí. Důvodem je termínová kolize s extraligovým play off.

Kromě titulu šampiona Chance ligy a hokejového krále kraje je v sázce především postup do atraktivní baráže s Kladnem, jemuž šéfuje hrající majitel Jaromír Jágr. Jeho vítěz získá právo účasti v extralize, o které sní ve Zlíně i ve Vsetíně.