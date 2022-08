Nova točí seriál o dospívání. Místy vám zaskočí popcorn, tvrdí filmaři

Desetidílný komediální seriál natáčí TV Nova. „Je to příběh rodiny, která se po překvapivém odhalení musí naučit zase fungovat bez ohledu na to, co si kdo myslí,“ přibližuje producentka Marta Fenclová, která už dřív napsala scénáře k seriálovým hitům Ulice či Specialisté.

„Objeví se scénky, u nichž vám možná na chvíli zaskočí popcorn, ale nemyslím tím nic oplzlého, nemravného ani sprostého. Prostě situace, které se stávají i v lepších rodinách, jen se o nich tolik nemluví,“ naznačuje Fenclová.

Hlavním hrdinou seriálu je adolescent Adam, jenž se až dosud zabýval především vlastní taneční kariérou a mučivou otázkou, kdy přijde o panictví. Jan Révai se v roli jeho filmového otce nakonec postará o překvapivé odhalení, jež převrátí celé rodině život naruby. Adamovu matku ztvárnila Petra Bučková, babičku Jana Švandová.

„Hraju patnáctiletého Adama, který chodí na gympl a tančí latinskoamerické tance. Asi jako většina kluků v jeho věku se zajímá o holky, ale moc mu to nejde, protože k tomu navíc řeší problémy v rodině,“ říká představitel hlavní role Maxmilián Kocek, pro něhož je angažmá v Sex O´Clock televizním debutem.

Představitelka jeho sestry Emy Sára Korbelová se svěřila, že novou roli si hned oblíbila. „Ema je ňouma, ale zároveň hrdinka. A to mě baví.“ Ústřední herecké duo doplňuje Karolin Omastová v roli Adamovy nové taneční partnerky Kristýny.

„Mým úkolem je ukázat divákům chladnou a zdánlivě nerozlousknutelnou skořápku nadřazenosti poté, co postava Kristýny čelí velké životní změně. Zároveň ale i nakouknout do jejího citlivého nitra, kdy věřím, že vám přiroste k srdci stejně jako mně. Bude to jízda plná zvratů, překvapení, naplněné i nenaplněné lásky, tance a vynikajícího humoru,“ shrnuje Omastová.

Premiéra se chystá na podzim

Pod scénářem jsou podepsaní zlínští rodáci Karolína Zalabáková a Matěj Randár, ze Zlína pochází rovněž režisér Jan Bártek.

„Seriál se dotýká řady dnes už normálních, ale i společensky ožehavých témat a postavy v něm řeší stejné problémy a otázky bez ohledu na to, jestli je jí patnáct, nebo čtyřicet let,“ říká Zalabáková, jejíž tvůrčí tým spolupracoval na vývoji scénáře s Masarykovou univerzitou v Brně a s focus group studentů moravských středních škol.

Seriál, jenž by měl mít na televizních obrazovkách premiéru už letos na podzim, vzniká za přispění Programu na podporu audiovizuální tvorby, jejž financuje zlínské hejtmanství. Zlínský kraj rozděloval filmařům v posledních dvou letech celkem šest milionů korun.

„Mezi dosud podpořené filmy patří například Českým lvem oceněný snímek Úsměvy smutných mužů nebo komedie Kdyby radši hořelo, kterou nedávno ve světové premiéře uvedl prestižní německý festival Berlinale,“ říká krajská radní pro kulturu Zuzana Fišerová.