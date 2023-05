Filharmonie spolu s divadelníky nastuduje hru zlínského rodáka Toma Stopparda

„Průměrná návštěvnost jednoho koncertu byla v loňském roce 600 posluchačů, přičemž ještě v březnu mohli přijít kvůli covidovým omezením jen testovaní nebo očkovaní. Letos se návštěvníci vracejí a za prvních pět měsíců už máme v průměru 740 posluchačů,“ přiblížil ředitel filharmonie (FBM) Josef Němý.

Dramaturgie nadcházející 78. sezony vychází z celorepublikových oslav Roku české hudby, který potrvá po celý rok 2024.

„Budou to připomínat všechny české orchestry a my také,“ upozornil dramaturg FBM Tomáš Koutný. „Nechtěli jsme dělat formu prosté přehlídky bez myšlenky, ale zasadit hudbu do rámce a kontextu. Proto jsme vymysleli motto Evropa v české hudbě, česká hudba v Evropě a upozorníme na to, že česká hudba byla po staletí součástí hudby evropské, a že spousta českých umělců také působila v evropských zemích.“

Milovníci vážné hudby se tak mohou těšit na díla Gustava Mahlera, Bohuslava Martinů, Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany nebo Josefa Myslivečka.

V populární řadě si mohou zájemci vybírat z programu, který nabízí vystoupení operního pěvce Štefana Margity, promítání slavné české pohádky Šíleně smutná princezna s živým hudebním doprovodem, muzikálový večer s uskupením 4 Tenoři, skupinu Cello Republic nebo narozeninový projekt Jiřího Pavlici s Hradišťanem.

„Velkou událostí bude také po více než deseti letech společný projekt filharmonie a zlínského divadla. Uvedeme hru dramatika a zlínského rodáka Toma Stopparda, ve které kromě sedmi herců vystupuje a má velkou roli také náš orchestr,“ uvedl Němý. „Poprvé se uskuteční na půdě filharmonie, zatímco dříve jsme vždy hráli na půdě divadla, to bylo třeba představení Smrt Hippodamie.“

S nápadem na představení nazvané EGBDF (Every Good Boy Deserves Favour), které se v minulosti hrálo například ve Velké Británii nebo Indii, přišel umělecký šéf divadla Patrik Lančarič. Ve Zlíně se uskuteční v české premiéře a naplánované jsou dva termíny v Kongresovém centru a dva v divadle.

„Nás to zaujalo,“ poznamenal Koutný. „Je to hudebně divadelní projekt, který se příliš často neuvádí, psychologické drama s prvky sarkasmu a humoru. Zvláštní zkoušení z naší strany to vyžadovat nebude, náročné to bude spíše na souhru obou složek.“

Po deseti letech se vrátí Rolando Villazón

Na podzim se uskuteční také oblíbený festival Harmonia Moraviae, který nabídne 11 koncertů a zahájí ho španělská houslistka Leticia Moreno. Do Zlína přijede také řada mladých nadějných umělců, a to nejen na festival Talentinum, ale i mimo něj.

„Premiérou letošní sezony bude dílo, které již bylo pro naši filharmonii napsáno, ale kvůli covidovým restrikcím nebylo veřejně uvedeno. Jedná se o kompozici s názvem Smrtihlav mladého českého skladatele Lukáše Sommera,“ upozornil šéfdirigent Robert Kružík.

Filharmonie i letos připravuje také oblíbené open air koncerty, které budou tři. První z nich je naplánovaný na 16. června. Už teď se orchestr těší na závěr příštího roku, kdy do Zlína po deseti letech přijede slavný mexický tenor Rolando Villazón. Vstupenky na toto vystoupení se budou prodávat už letos v září.