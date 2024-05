Zlínský festival přiveze na tři stovky příběhů pro děti z celého světa

Přijedou nejen z okolí Zlína, ale z celé republiky. Týdenní filmový svátek letos navštíví školáci z více než třiceti měst, například Břeclavi, Olomouce, Litomyšle, Strážnice i ze slovenského Partizánského. Třídy si užijí hlavně dopolední představení, které školy obsadí zhruba z osmdesáti procent, organizátoři jim ale zajistí i další program.

Z čeho vybírat budou mít všichni návštěvníci. Program nabídne od 30. května do 5. června bezmála tři stovky filmů, mezi kterými nebudou chybět krátké animované snímky pro nejmenší, celovečerní filmy pro teenagery, snímky pro mládež i dokumenty. Své filmy představí pětapadesát zemí světa, mimo jiné Filipíny, Ekvádor, Kypr, Kanada, Polsko, Norsko, USA, Francie i Česká republika.

„Stále platí, že kvalitních filmů pro děti a mládež je málo. My se snažíme do Zlína přivézt produkci se silnými tématy a pozitivně laděnými příběhy,“ prohlásila umělecká ředitelka Zlín Film Festivalu Markéta Pášmová.

„Díky některým filmům se navíc diváci dostanou na místa, která by asi nikdy nenavštívili, například na sever Kanady, kde klesají teploty až k minus 40 stupňům, na zasněžené peruánské Andy nebo do blízkosti Tibetské náhorní plošiny,“ poukázala.

Festival odstartuje dopoledne zahajovacím norským filmem Lars je LOL, který vypráví příběh o chlapci s downovým syndromem. O slavnostní večerní zahájení se postará světová premiéra českého dokumentu nazvaného Velký finále PSO, který je podle tvůrců tak trochu hollywoodským příběhem o nadšencích z maloměsta, konkrétně z Police nad Metují.

„V symfonickém orchestru je nás sto padesát, náš průměrný věk je čtyřiadvacet let, máme vlastní pěvecký sbor, dobrovolníky, co pomáhají se zázemím. Všichni to dělají ve volném čase. Snažíme se plnit si své sny a děláme, co nás baví. Doufám, že film dodá všem odvahu, že uvidí, že dělat chyby je důležité,“ naznačila zakladatelka Police Symphony Orchestra (PSO) Petra Soukupová.

Oba snímky nebudou jen součástí zahájení, ale diváci si je v programu najdou i v jiných termínech.

Stoletá výročí filmových osobností

Organizátoři letos připomenou významná životní jubilea. O režiséru Karlu Kachyňovi, který by se dožil sta let, bude na náměstí Míru vyprávět dvojice herců Eliška Balzerová a Pavel Nový. Kachyňova filmografie čítá více než čtyřicet celovečerních filmů, například Duhová kulička, Vlak dětství a naděje, Lásky mezi kapkami deště nebo také Malá mořská víla a oceňovaný film Už zase skáču přes kaluže, který uvidí i diváci festivalu.

Připomínaných filmových osobností ale bude více. „Dnes slaví devadesáté narozeniny režisérka Věra Plívová-Šimková. Myslím si, že to je první dáma dětského filmu. Ovlivnila naši generaci i generace našich dětí a rodičů. Nebude se sice moct zúčastnit, ale její výročí připomeneme besedou, filmem Páni kluci i dokumentem,“ upozornila ve středu Pášmová.

Sta let by se dožil také režisér Oldřich Lipský a trikový specialista Boris Masník ukáže, jak vznikaly triky například u Lipského filmu Ať žijí duchové. Stejné jubileum by oslavil také slavný režisér snad nejuznávanějšího českého filmu Markéta Lazarová, František Vláčil. A před sto lety se narodil i výtvarník a scénograf většiny filmů Karla Zemana – Zdeněk Rozkopal, kterého připomene výstava v Galerii Václava Chada.

Prestižní ocenění Zlatý střevíček převezme zítra režisér Hynek Bočan, na konci festivalu pak herec Boleslav Polívka. Své hvězdy na chodníku slávy odhalí herečka Tatiana Dyková a bratři Matěj a Petr Formanovi. K filmům přijede do Zlína více než padesát delegací.

„Celý festival jsme připravovali tak, aby bylo co nejvíce možností setkat se s našimi hosty. Proto to bude možné nejen v rámci řízených talk show, ale na některá místa budeme přivádět delegace jen tak, aby jim lidé mohli položit otázky a setkat se s nimi třeba v Parku Komenského nebo v Sadu Svobody,“ upozornila výkonná ředitelka festivalu Jarmila Záhorová.

Program pro děti, studenty i rodiče

Doprovodný program čítá na sto různých akcí, workshopů, besed, koncertů a představení. Muzikantům bude dělat kulisu Park Komenského, Sad Svobody i náměstí Míru. Svůj koncert odehraje Ben Cristovao, Anna K., kapela No Name nebo Adam Mišík, v parku se chystá Karaoke Night a vystoupí i studentské kapely. Všechny koncerty si návštěvníci užijí zdarma.

Festival nabídne také řadu příležitostí pro setkání a fotografování s filmovými osobnostmi. Hvězdy se budou procházet po červeném koberci, budou také přítomní na autogramiádách, o herectví bude mluvit třeba Tereza Ramba, na režisérku Plívovou-Šimkovou budou vzpomínat herci Jan Kraus a Michal Dymek, hostem festivalové talk show bude i Vladimír Polívka, v rámci besed pod názvem Život je takovej bude vyprávět alpská lyžařka Šárka Strachová nebo fotbalista Petr Švancara.

Teenageři najdou svůj doprovodný program už tradičně na zámku, děti s rodinami zase v Parku Komenského, kde letos poprvé vznikne i prostor pro kojení a přebalování miminek.

„V neděli startuje devátý ročník festivalového půlmaratonu. Teď už je registrovaných 1 470 běžců a pořád to stoupá, na rodinný běh máme přihlášených 801 zájemců,“ doplnila Záhorová.