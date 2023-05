Originální lisované tenisky Kave už ve Zlíně nevyrobí. Poslední dílna skončila

„K uzavření došlo z více důvodů,“ zdůvodnil Peter Urban ze společnosti Vulkan Partizánske. „Jedním je pokles objemu zakázek, který je v obuvnickém sektoru celoevropsky mezi 20 a 40 procenty. Výrazně nám také narostly náklady na materiál i personál a současně se snížila konkurenceschopnost výroby v tomto regionu. A vstřebat takto dramatické rozdíly do ceny zboží není v tomto segmentu možné.“

Firma Vulkan Partizánske, která vzešla z obuvnické společnosti založené na Slovensku v roce 1939 Janem Antonínem Baťou, před pěti lety tehdy krachující Fern koupila. Sama vyráběla a stále vyrábí celogumovou a gumotextilní obuv technikou lisování, kterou vyváží do celého světa. „Ve Zlíně jsme tehdy chtěli udržet výrobu a využít potenciál zkušeného týmu zaměstnanců,“ objasnil Urban.

Samotný Fern vznikl ve Zlíně před třiceti lety a zaměstnával několik desítek lidí. Sídlili ve 44. budově baťovského areálu a na původních strojích vyráběli plátěnou obuv s gumovou podešví od vysekávání dílců, šití svršků až po lisování pomocí velkých lisů.

Svého času šlo o největšího výrobce lisované obuvi v Česku. Firma používala na podešve přírodní kaučuk. Ve Zlíně se vyráběly boty pro čtyři až pět různých firem a většina výroby směřovala do států Evropské unie. Způsobu spojení svršku a podešve pomocí tepla a tlaku se říká vulkanizace, která na botě zanechává typický znak.

Výroba obuvi vulkanizací byla v Česku poslední

„Tato výroba ve Zlíně byla unikátní. Nevím o tom, že by někdo v Česku touto technologií lisování obuv ještě vyráběl,“ přiblížila tajemnice České obuvnické a kožedělné asociace Vlasta Mayerová. „Jde sice o poměrně jednoduchou, ale zato pracnou a energeticky nákladnou výrobu, která je fyzicky docela náročná. Špatně se na ni shání zaměstnanci.“

S uzavřením dílny přišlo o práci 16 současných zaměstnanců. „To byl další důvod,“ zmínil Urban. „Pokles zaměstnanců na stav, kdy není možné zabezpečit navazující výrobu s přiměřenou efektivitou.“

Přestože odbyt měl Fern z velké části v zahraničí, jeho zánik má dopad i na domácí trh. Osm let tady vznikaly i originální tenisky známé značky Kave návrhářky Evy Klabalové z Holešova.

„Je to těžká situace, zaskočilo nás to uprostřed výroby. A dílna, která by používala tento způsob výroby, už v republice neexistuje. Byla poslední a je nenahraditelná,“ prohlásila úspěšná designérka. „Pro mne to navíc byla srdcová záležitost, protože do dílny jsem chodila na brigády už od 17 let. Pak jsem se po několika letech vrátila jako zadavatel práce, takže všechny zaměstnance dlouho znám, jsme přátelé,“ vysvětlila.

Možná je spolupráce se Slovenskem

Klabalová vyrábí obuv z odpadových materiálů a do podešví přidává třeba kávovou sedlinu, drcené korkové zátky a cihly z baťovské továrny nebo třeba písek. Pracovní zkušenosti získávala u renomovaných zahraničních značek. Předloni vyhrála celorepublikové kolo soutěže Moneta Živnostník roku a spolupracuje s obuvnickými firmami v Austrálii, Číně nebo Austrálii.

Ve zlínské dílně pro ni pracovníci Fernu vyrobili ročně kolem dvou tisíc párů obuvi. Originálních je každých sto kusů. Teď zvažuje, co dál.

„Určitě nekončíme,“ upozornila designérka. „Stačili jsme vyrobit ještě šest modelů a i na e-shopu jsou ještě nějaké tenisky k dostání. Stejnou technologií vyrábějí obuv ještě na Slovensku, tak zvažuji, že je oslovím kvůli spolupráci. Uvidíme, jestli se to povede.“