Podzimní koncerty nabídnou Farnou, Ledeckého nebo bratry Cavalerovy

Dalibor Janda

Trojnásobný Zlatý slavík z 80. let, letos slaví sedmdesáté narozeniny a při této příležitosti vyráží na tuzemské turné. Zazpívá songy jako Hurikán, Žít jako kaskadér, Kde jsi nebo Oheň, voda, vítr. Doprovodí jej jeho kapela Prototyp, hostem koncertu bude Jiřina Anna Jandová.

27. října, Kongresové centrum Zlín

Vojtěch Dyk

Zpěvák a herec Vojtěch Dyk jezdí do Zlína pravidelně se swingovou formací B-Side Band, tentokrát ale vystoupí v Galerii Desítka za doprovodu klavíristy Jana Uviry. Díky charakteru prostoru půjde o více komorní vystoupení. Koncert bude provázet degustační menu z rukou šéfkuchaře Bistrotéky Valachy.

2. listopadu, Galerie Desítka, OD Zlín

Tublatanka

Legenda československé rockové scény Tublatanka slaví výročí čtyřiceti let novým albem a velkým turné pod názvem „Dobrí priatelia“. Zazní hity jako Pravda víťazí, Žeravé znamenie osudu, Láska, drž ma nad hladinou, Šlabikár, Skúsime to cez vesmír, Priateľ, Dnes a mnoho dalších. Jako předkapela vystoupí Argema.

3. listopadu, Hala Datart Zlín

Amorphis

Amorphis jsou finský metalový poklad, který dlouhá léta patří mezi přední zástupce tamější hudební scény. Jejich melancholické písně zazní ve zlínském klubu v rámci turné k poslednímu albu Halo a zajímavá budou i jména předkapel: islandští postmetaloví Sólstafir a finští moderní metalisté Lost Society.

12. listopadu, Masters of Rock Café Zlín

Winter Masters of Rock

Bratři Max a Igor Cavalerovi v unikátním projektu Morbid Devastation jsou hlavním tahákem letošního ročníku Winter Masters of Rock. Původní členové slavné Sepultury zahrají znovu svá první alba, která odstartovala jejich celosvětovou kariéru. Dále vystoupí The Dead Daisies, Deathstars, Priest, Black Mirrors, Liv Sin a další. Fanoušci se také poprvé dozvědí jména kapel, které za rok dorazí na Masters of Rock.

2. prosince, Hala Datart Zlín

Creedence Clearwater Revived

Do Zlína přijede britská skupina Creedence Clearwater Revived, která pokračuje v šíření odkazu slavné formace Creedence Clearwater Revival, označované za zakladatele jižanského rocku. Kapela už dříve v Česku vystupovala a měla pozitivní ohlasy. Zazní písně Have You Ever Seen the Rain, Fortunate Son, Bad Moon Rising a další.

5. prosince, Kongresové centrum Zlín

Janek Ledecký

Letos po pětadvacáté se zpěvák Janek Ledecký s kapelou vydá na vánoční turné. Ve Zlíně a Luhačovicích přehraje veškeré skladby z desky Sliby se maj plnit o Vánocích, ale i největší hity jako Budu všechno, co si budeš přát, Proklínám nebo Pěkná, pěkná, pěkná. V lázeňském městě s ním vystoupí Pěvecký sbor ZUŠ Luhačovice.

11. prosince, Kongresové centrum Zlín

14. prosince, MD Elektra Luhačovice

Ewa Farna

Populární zpěvačka přijede do Zlína se speciálním vánočním koncertem, na němž budou ke slyšení starší hity i skladby z nové desky Umami. Ewa Farna letos slaví teprve 30. narozeniny, na hudební scéně se však pohybuje už přes patnáct let.

8. prosince, Dům kultury Vsetín

19. prosince, Kongresové centrum Zlín

Čechomor

Nápaditost aranžmá, osobitá interpretace a inspirace v lidové písni. To jsou klasické rysy tvorby Čechomoru. Kapela patří k osvědčeným klasikám předvánoční zlínské hudební scény a stejně tomu bude i letos, kdy v Kongresovém centru zazní její oblíbené hity.

22. prosince, Kongresové centrum Zlín