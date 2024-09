V Kroměříži evakuovali domov seniorů. Zmizel muž, který spadl do potoka

„Kotojedka už dosáhla maximální úrovně, kterou je schopna pojmout. Okolní pole jsou nasycené vodou, všude kolem nás jsou laguny. Musíme seniory evakuovat,“ řekl starosta Kroměříže Tomáš Opatrný.

„Je to práce na čtyři hodiny, takže jsme k tomu přistoupili preventivně dříve, než dojde k zatopení této oblasti, aby to mohlo proběhnout v relativně klidnějších podmínkách a ještě za světla,“ doplnil.

K domovu přijížděly sanitky, které odvážely nepohyblivé klienty. Ti mobilnější s pomocí zdravotníků a hasičů nastupovali do přistavených městských autobusů. Ačkoliv stále pršelo, někteří byli překvapeni a z místa se jim moc nechtělo.

„Raději bych tady zůstala, jsme ve vyšším patře,“ svěřila se Edita Lindovská, která žije ve vážanském domově už patnáct let. Informace o stěhování přišla náhle, na sbalení měla půl hodiny. „Vzali jsme si hygienické pomůcky, občanský průkaz, peníze, léky. Nemám ani dopitou kávu, která zůstala na stole,“ přiznala.

„Většina věcí tam zůstala. Také bych nejraději nikam nejela,“ přidala se Oldřiška Karasová, která ve Vážanech bydlí pět let.

V Kroměříži hrozí vylitím menší říčky

Při stěhování ale seniorky neprotestovaly a nastoupily do autobusu. Hasiči a zdravotníci nad seniory drželi deštníky a pomáhali jim, jak jen mohli. Šestnáct klientů si vzali jejich rodiny domů. Kolem třinácti odvezla sanitka s doprovodem. Někteří byli přestěhovaní do dalších dvou domovů důchodců v Kroměříži, většina pak do Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka v Kroměříži.

„Všichni jsou překvapeni a všem klientům to možná úplně nedochází, ale bereme to jako nutnost,“ zmínil Opatrný.

Ještě v pátek měl obavy spíše ze zaplavení domova pro seniory u řeky Moravy na Erbenově nábřeží, ale prognózy, které původně uváděly, že se hladina řeky zvedne až na osm metrů, meteorologové zmírnili.

„Je ale ohrožení z menších říček a okolních polí, které jsou nasycené vodou. Dali jsme ke všem městským budovám pytle s pískem,“ hlásil Opatrný.

Dobrovolníci i zaměstnanci radnice a městských firem i dnes plnili pytle v areálu zdejších vodáren. Bylo jich tam odpoledne několik desítek. Další lidé jim tam nosili občerstvení a ovoce. Menší nákladní vozy pytle odvážely na několik míst podél řeky Moravy, kde si je lidé rozebírali. Zejména na Erbenově a Švabinského nábřeží.

„Pytluje, kdo může. Včera jsme spotřebovali 140 tun písku, dnes jsme nakupovali další písek. Předpokládám, že bude naplněno 12 tisíc pytlů,“ odhadl Opatrný.

Policie pohřešuje muže z Jankovic

Ačkoliv je situace ve Zlínském kraji relativně klidná, nastaly i dramatické situace. Policie uvedla, že pátrá po čtyřiapadesátiletém muži, který při uklízení naplavenin u domu spadl do rozvodněného Jankovického potoka na Uherskohradišťsku a z vody už se nevynořil.

Hasiči zase museli evakuovat staršího muže v Brankách na Vsetínsku.

Zaplavené a neprůjezdné jsou i některé cesty v kraji, dočasně se nedalo projet ani po části dálnice D55 u Otrokovic ve směru na Hulín, protože na ní byla voda a bláto.

Řeka Morava sice zatím přímo nehrozí, ale některé drobnější toky zejména na Valašsku dosahují třetích stupňů. Podle hejtmana Radima Holiše tato noc rozhodne, jak velké škody povodně v kraji napáchají.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

„Menší přítoky Rožnovské Bečvy jsou na hranici, při větších lokálních srážkách se mohou rozlívat,“ nastínil Holiš po zasedání krajské povodňové komise. „Toto ovlivní kulminaci řeky Moravy, která by měla přijít zítra kolem 17 až 19 hodiny. Pak bude záležet na tom, jak velká voda přijde z Olomouckého kraje, tato kulminace může být až kolem druhé hodiny ranní v noci z neděle na pondělí,“ doplnil.

Výzva čtenářům Přehnala se u vás velká voda? Pošlete nám fotky nebo video.

Více práce mají v těchto dnech i krajští hasiči. „Oproti standardnímu stavu, kdy řešíme denně v průměru 17 událostí, to za včerejšek bylo 134 a k dnešní 15. hodině skoro 200. Nárůst je více než desetinásobný. Hasiči řeší hlavně popadané stromy, čerpání vody ze sklepů, zaplavené silnice,“ upřesnil ředitel krajských hasičů Vít Rušar.

Ve Zlínském kraji by mělo dnes v noci spadnout v průměru kolem dvaceti milimetrů vody na metr čtvereční, místy může být úhrn srážek až 40 milimetrů.

„Dobrou zprávou je, že podle předpovědí, by měly srážky zítra odpoledne ustávat. Deště se mohou vrátit ještě v pondělí, ale toto množství by měly hladiny toků zvládnout,“ řekl Holiš.