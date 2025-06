Jde o zakázku až na 60 trolejbusů v celkové hodnotě zhruba miliardy korun bez DPH. Zaručuje dodávku 25 vozů s možným uplatněním opce na další.

„Smlouva na dodávku trolejbusů byla uzavřena na základě dvou navazujících soutěží podle zákona o zadávání veřejných zakázek,“ řekl šéf Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice (DSZO) Josef Kocháň.

V první etapě má být do 14 měsíců dodáno šest krátkých a šest dlouhých trolejbusů. Druhá se týká šesti krátkých a tří dlouhých vozů, třetí čtyř krátkých. „Trolejbusy budou využívány v celé síti městské hromadné dopravy ve Zlíně a Otrokovicích,“ nastínil Kocháň.

Jde o jednu z větších zakázek dopravního podniku. V jeho vozovém parku je 57 trolejbusů a 44 autobusů.

Přišla jediná nabídka

Dopravní společnost oslovila firmu Škoda Electric poté, co se jí nepodařilo dotáhnout do úspěšného konce tři veřejné soutěže. Do té poslední, která trvala zhruba dva měsíce a skončila na začátku letošního března, se nikdo nepřihlásil.

„Jsme městská obchodní společnost, která se řídí zákonem o zadávání veřejných zakázek. Tento zákon stanoví podmínky i pro případy, kdy zadavatel veřejné zakázky nedostane v řádném termínu žádnou nabídku,“ řekl Kocháň. „Právě taková situace u nás nastala.“

Dopravní podnik proto na konci března zahájil jednací řízení bez uveřejnění. Podle Kocháně se všemi výrobci trolejbusů z Evropské unie, kteří neměli vytíženou výrobní kapacitu, nebo nebyli v likvidaci.

„Na základě jednání s výrobci byla ve stanovené lhůtě podána jediná nabídka,“ upřesnil mluvčí dopravního podniku Vojtěch Cekota. Přišla od Škody Electric.

Soutěž řešil antimonopolní úřad

Předcházející soutěž zrušil antimonopolní úřad kvůli pochybením. DSZO ji vypsala v únoru 2024 a napadl ji turecký výrobce Bozankaya. Antimonopolní úřad považoval za nezákonný požadavek na předložení seznamu čtyř významných dodávek trolejbusů v posledních třech letech.

„V důsledku kumulace těchto požadavků vytvořil bezdůvodnou překážku hospodářské soutěže. Požadavek byl stanoven nepřiměřeně k situaci na relevantním trhu a nepřiměřeně omezil okruh potenciálních dodavatelů,“ popsal mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Švanda.

V rozhodnutí úřadu se mimo jiné píše: „Výše popsané okolnosti daného případu však nasvědčují snaze zadavatele spíše o omezení přístupu k dané veřejné zakázce (resp. absenci snahy o její rozšiřování) než o jeho podpoře hospodářské soutěže.“

Dopravní podnik rozhodnutí napadl rozkladem, předseda úřadu ho ale potvrdil. Pak proti jeho rozhodnutí podal žalobu k soudu.

„DSZO pokládá požadavek na elementární zkušenost dodavatele s výrobou a dodávkou trolejbusů za odpovědný,“ reagoval Kocháň „A to zejména poté, co na základě dřívější zakázky na dodávku trolejbusů podle uzavřené smlouvy neobdržel žádné trolejbusy, a to ani 10 měsíců po termínu,“ doplnil.

Upozornil i na rozhodnutí Soudního dvoru Evropské unie v Lucemburku, podle něhož dodavatelé ze třetích zemí nemají právo ve státech Evropské unie domáhat se vnitrostátních ustanovení z oblasti veřejných zakázek.

Společnost přišla o dotaci

První soutěž dopravní podnik vypsal v srpnu 2023. Tehdy se proti ní ohradila společnost Cegelec. Antimonopolní úřad jí dal v první instanci za pravdu, když rozhodl, že byla vypsána v rozporu se zásadami diskriminace. Dopravní podnik s tím však nesouhlasil a podal rozklad. Pak soutěž zrušil, aby mohl vypsat novou. Řízení tak bylo zastaveno.

DSZO přitom už v roce 2022 nedostala čtyři nasmlouvané trolejbusy od firmy SOR Libchavy, kvůli čemuž přišla o dotaci 36 milionů korun „Společnost SOR byla vyzvána k náhradě škody. Prozatím probíhají jednání o mimosoudní vyřízení věci, soudní řízení dosud nebylo zahájeno,“ podotkl Kocháň.

„Důvodem nedodání trolejbusů je nedodání trakční výzbroje od firmy Cegelec,“ sdělil už dříve mluvčí SOR Libchavy Jan Nápravník.

Dopravní podnik vede také dvě řízení o smluvní pokutě s firmou SOR Libchavy. V jednom uspěl a týká se necelých 200 tisíc korun. U částky zhruba milion korun soud účastníky sporu vyzval k mimosoudnímu vyřešení s ohledem na předvídatelnost soudního rozhodnutí.

