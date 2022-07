Zlín odkládá družstevní byty, místo 15 tisíc by teď lidé měsíčně spláceli 35

Město chtělo založit družstvo, jež by si od banky vzalo úvěr, který by obyvatelé domu spláceli v měsíčních nájmech. Zaměřit se chtělo na mladé rodiny, matky samoživitelky nebo jiné sociální skupiny, které si nemohou dovolit dlouhodobě platit tržní nájemné. Banka ale za posledních pár měsíců zvedla úrok ze 4 na 7,5 procenta.

„Když jsme si to nechali nově přepočítat, tak je tam taková úroková sazba, že by na lidi vycházela měsíční splátka v průměru 35 tisíc korun, což neřeší cílovou skupinu, na niž jsme se zaměřili. Když jsme to s bankou počítali před půl rokem, tak jsme se bavili o zhruba 15 tisících, což nám přišlo reálné,“ nastínila náměstkyně primátora Kateřina Francová (STAN), která má bytovou problematiku města v kompetenci.

„Navíc nevíme, jak by vzrostla cena stavby, tak jsme si řekli, že chvíli počkáme,“ doplnila.

Do stavby si přitom město chtělo pustit už během podzimu

„Současná situace nás netěší. Chtěli jsme družstevní bydlení dotáhnout, ale bohužel se nám to nepodaří vzhledem k úrokovým sazbám. Tím pádem bude do příštího volebního období nachystaný projekt se stavebním povolením,“ poznamenal primátor Jiří Korec (ANO). „Je škoda, že se to kolegům nepodařilo vyřešit dříve,“ doplnil.

Možná je i změna na městské nájemní byty

Další komplikací je výrazný růst cen stavebních materiálů, takže původní rozpočet 100 až 150 milionů korun skočil na přibližně 200 milionů. Město se tak zatím nepustí ani do výběrového řízení na dodavatelskou firmu.

Otázka je, co bude po komunálních volbách, které se konají na konci září. „Město to může postavit jako městské byty za vlastní, třeba když si půjčí. Rozhodnout o tom teď a zadlužit město před volbami ale není ideální, i proto jsme to odsunuli,“ zmínila Francová.

Ve hře jsou také případné státní dotace. „Může dojít k přehodnocení a z družstevního se stane městské bydlení. Uvidíme, jaké dotační tituly se vypíšou,“ doplnil Korec.

Když si město dělalo loni anketu, mělo o bydlení v lokalitě Na Slanici zájem asi 300 lidí. Z toho zhruba polovina zájemců byla podle města vhodných, tedy těch z nízkopříjmových a středněpříjmových skupin. Nově se jich město ptát nebude.

„Chtěli jsme situaci zmapovat mezi lidmi, ale nabídnout jim tuto cenu by bylo hloupé,“ míní Francová.

Větší množství bytů by ve Zlíně mělo vyrůst v prostoru pod sportovní halou, kde má na základě výsledků architektonické soutěže vzniknout nová čtvrť, včetně několika domů s byty. Zatím ale není jasné, kdy.