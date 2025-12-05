Nebezpečná zábava na zasněženém Valašsku. Policie chytila dvanáct driftařů

Hned jak napadl první sníh, začala se na silnicích ve valašských kopcích rozmáhat nebezpečná zábava. Řidiči si v zatáčkách na klikatých úsecích cest, ale také na parkovištích nebo jiných větších veřejných plochách zkoušejí jízdu smykem na sněhu. Tedy driftování.
„Na zasněžené silnice čím dál tím častěji vyrážejí i driftující řidiči. Ti se chovají nezodpovědně, v mnohých případech dokonce až nebezpečně,“ uvedl mluvčí policie Petr Jaroš.
Policisté na Vsetínsku se na ně zaměřili v rámci své dopravně bezpečnostní akce, která se uskutečnila v okolí Karolinky.
„Vzhledem k tomu, že v uplynulých dnech přibývalo oznámení na řidiče, kteří na zasněžených komunikacích a jiných veřejně přístupných místech testovali své jízdní schopnosti, přijali policisté v rámci územního odboru Vsetín adekvátní opatření,“ doplnil Jaroš.
Do akce se na přelomu listopadu a prosince zapojilo několik hlídek dopravní i pořádkové policie. A vzhledem k blízkosti státní hranice se připojili i jejich kolegové ze Slovenska z obvodního oddělení v Púchově.
Co je driftování
Driftování je styl jízdy, při kterém se řidič snaží vozidlo udržet v řízeném přetáčivém smyku. Při běžném provozu by ale ani ti nejzkušenější řidiči rozhodně záměrně driftovat neměli. Je to nebezpečné nejen pro ostatní účastníky provozu, ale i pro ně. Při smyku nikdy nemůžete mít jistotu, že máte vše pod kontrolou.
Policisté na různých místech v okolí Karolinky zkontrolovali více než sto aut a zjistili několik přestupků v dopravě. „Co se týká driftování, které bylo předmětem samotného opatření, odhalily hlídky celkem dvanáct řidičů podezřelých z této nebezpečné zábavy,“ podotkl mluvčí.
Prohřešky některých řidičů policisté na místě vyřešili pokutou, chování ostatních ještě prověřují, a to i na základě vyhodnocení kamerových záznamů. Další dva driftující řidiče si vyřešili policisté na Slovensku.