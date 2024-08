Šílenství je pryč. Dříví ve Zlínském kraji je opět dostupné a značně zlevnilo

Před dvěma lety čekali zájemci na dodání kamen od výrobce třeba i rok. Dnes jsou termíny opět v normálu, pohybují se kolem osmi týdnů.

„Šílenství, které bylo vyvolané energetickou krizí, je pryč. Z hlediska lhůt už to zdaleka není tak dramatické,“ popsal situaci Petr Jurčák, spolumajitel firmy KRBY Jurčák z Lípy, která nabízí zboží, jež se týká krbů a kamen.

Stává se však, že i když mají výrobci zboží skladem, zákazníci si na jeho instalaci musejí počkat někdy i několik měsíců. Závisí to totiž na kapacitách kamnářů, kteří jsou stále hodně vytížení, i když už méně než dříve.

„Jestliže jsme byli ve firmě před energetickou krizí na 100 procentech výkonu, během ní až na 150 a těžce jsme nestíhali odbavovat zákazníky, tak teď jsme přibližně na 90 procentech,“ nastínil Jurčák.

Situace ohledně kamen odráží také současný stav na trhu s palivovým dřívím. Také tady totiž poptávka klesla, a dřevo tak během posledních dvou let zlevnilo o polovinu. Jen za poslední rok to bylo o několik set korun. A to navzdory skutečnosti, že vláda u něho letos zvýšila sazbu DPH z 15 na 21 procent. A prodejci většinou převedli zdražení na zákazníka.

„V důsledku nižší poptávky klesly ceny palivového dřeva o dvacet až třicet procent,“ nastínil hlavní ekonom pražské BH Securities Štěpán Křeček.

Podobná situace nastala i u dřevních pelet a briket. Palivové dřevo navíc zlevňuje i v dalších zemích Evropské unie. „Vysvětlení lze spatřovat v odeznívání energetické krize,“ řekl Křeček.

Cena mohla být ještě nižší

Nyní má ale Česká republika na produkty ze dřeva jednu z nejvyšších sazeb daně z přidané hodnoty. Německo ji má sedm, Rakousko třináct a Itálie deset procent.

„Pokud by se DPH nezvyšovalo, výsledná cena by byla ještě nižší. U metru sypaného buku přibližně o 70 korun,“ odhadla Markéta Hajduková, spolumajitelka společnosti Woodmark, která sídlí v Bučovicích a má pobočku ve Starém Městě. „Poptávka je nižší, ale máme hodně stálých zákazníků,“ doplnila.

Zvýšenou daňovou sazbou podražila také doprava. Přesto stojí ve Woodmarku dřevo méně než před koncem loňského roku, kdy vyšel skládaný metr buku o délce polínek 22 centimetrů na 2 750 korun. Teď je to 2 590 korun. Před dvěma lety to bylo přes čtyři tisíce. Směs sypaného měkkého dřeva dnes stojí něco málo přes dva tisíce.

„My jsme to udělali tak, že zvýšená sazba DPH jde za námi. Oproti loňskému roku jsme šli s cenou dřeva dolů v průměru o 200 až 300 korun,“ podotkl Petr Bartošík, který má na starosti prodej dříví ve firmě Hlavica, jež má provozovnu v Podhradní Lhotě.

Skládaný metr směsi tvrdého dřeva délky polínek 25 centimetrů tam stojí 2 600 korun. V případě jehličnanů je to o zhruba tisíc korun méně. Aktuální ceny jsou podobné u všech prodejců ve Zlínském kraji, liší se pouze v řádech pár set korun. Prodejci dřeva říkají, že jsou závislí na cenách od těžařů, přičemž musí stanovit takovou cenu, aby se uživili a neodradili zákazníky. Dřevo podle některých zlevňuje i proto, že je po krizovém roku 2022 větší konkurence. I to by naznačovalo, že by ceny nemusely zase prudce růst.

„Na původní úroveň se ale nevrátí, protože ostatní věci zdražovaly, například mzdy a energie,“ poznamenala Hejduková.

Majitelé lesů prodávají pilám i veřejnosti

Majitelé lesů také dřevo nezdražovali. „Změnu sazby DPH nese výrobce štípaného paliva,“ zmínila mluvčí Arcibiskupských lesů a statků Olomouc (ALSOL) Lenka Volfová.

Vlastníci prodávají dříví nejen pilám, ale také přímo veřejnosti. Podle Volfové jsou letošní ceny dokonce na úrovni před rokem 2021, aktuálně ALSOL nabízí desetiprocentní slevu na metr sypaného buku o délce polínek 25 centimetrů za 1 620 korun.

„Doba dovolených částečně omezila poptávku po štípaném dříví, přesto je stabilní a nám se daří všechny objednávky uspokojovat v přijatelných termínech. Nárůst poptávky očekáváme před zahájením topné sezony, na kterou jsme připraveni,“ vzkázala Volfová.

Lesy ČR promítly zvýšenou sazbu DPH do ceny zákazníkům, metr sypaného tvrdého dříví prodávají za 1 700 korun. Producenti nabízejí také dřevo pro samovýrobu, kdy si lidé mohou přímo u nich nakoupit dřevo ze stromů, které si pokácí, nebo si ho vyberou ve skladu. Ceny jsou pak výrazně nižší. V tomto případě daňové navýšení na zákazníky Lesy ČR nepřevedly.

„V případě samovýroby v některých regionech na konci roku přesouváme zájemce do dalších období. Obecně ale naše nabídka pokrývá poptávku,“ zmínil Přemysl Šrámek, který má v podniku na starost marketing a komunikaci.