Dostavba zlínské radnice se tak posouvá o rok, možná o víc. Důvodem je, že nemá dostatek peněz a plánuje další velké investice. „Získali jsme stavební povolení, za což jsme rádi,“ přiblížil náměstek primátora Pavel Brada, který má majetek města v kompetenci.
„Původní plán byl, že bychom letos mohli začít. Ale v rámci městské rady jsme se dohodli na tom, že větší význam pro občany má budova Velkého kina, takže dostala prioritu. Chceme jeho proměnu zahájit co nejrychleji,“ doplnil.
Budova číslo 10 a Velké kino mají společné to, že jsou devátým rokem zavřené kvůli špatnému technickému stavu. Jejich opravy limitují finanční možnosti města, které nemá dost vlastních ani externích zdrojů na to, aby oba projekty dělalo současně. „Je třeba plánovat cashflow a příjmy. Uvidíme, co nám umožní finanční situace,“ nastínil Brada.
Ruina vedle zlínské radnice zmizí. Nahradí ji dům s kancelářemi a bistrem
Přestavba kina na moderní víceúčelový sál vyjde na přibližně půl miliardy korun. Dostavba radnice na více než 200 milionů korun. Na začátku to bylo přes 100 milionů, ale projekt se doplňoval, zdražovaly se materiály a přidávaly demoliční práce.
Brada odhadl, že by se s budovou číslo 10 mohlo začít příští, případně až přespříští rok. „Spíše předpokládám, že se bude realizovat na začátku příštího volebního období. (to začíná příští rok na podzim, pozn. red.) Důležité je, že máme stavební povolení a můžeme stavbu operativně zahájit,“ poznamenal Brada.
Město by rádo opravu Velkého kina rozběhlo příští rok, stále ale čeká na stavební povolení. Proměna by trvala necelé tři roky. Budova by se vrátila do přibližně původní podoby a stala se víceúčelovým objektem, jenž bude mít svým využitím regionální přesah.
„Může sem přinést akce, za kterými by museli občané dojíždět do jiných krajů, například přednášky, výstavy, koncerty, školení,“ popsal primátor Jiří Korec. „Nejbližší tomu, co tady má vzniknout, je asi Forum Karlín v Praze.“
Z vedlejší budovy zůstane jen sklep
Dostavba radnice by mohla začít ještě před tím, než bude nové Velké kino hotové. Příští rok by město chtělo rozjet ještě další dvě větší akce za miliony korun: proměnu zámeckého parku a přestavbu bistra nad městským divadlem.
Pokud jde o budovu číslo 10, šla by téměř celá k zemi. Vzhledem k tomu, že je památkově chráněná, město musí zachovat její sklepy, které jsou historicky hodnotné. Základy budovy sahají zřejmě až do 16. století. Současný objekt pochází z roku 1924 a navrhl ho baťovský architekt František Lýdie Gahura.
Chráněná budova vedle zlínské radnice půjde k zemi, nahradí ji nová
Nová budova bude svým vzhledem navazovat na sousední radnici. V podzemí bude archiv, v přízemí vstupní hala a v části do dvora bistro. V patrech kanceláře a zasedací místnosti. Jedna reprezentativní bude ve třetím podlaží a bude se z ní vycházet na terasu s výhledem na náměstí.
Součástí projektu je i prosklená budova ve dvorním traktu a nový objekt místo domu číslo popisné 15, který přiléhá k radnici z druhé strany a je také ve špatném technickém stavu. Tyto etapy však přijdou na řadu později.
„Celý soubor by vyšel na 400 milionů korun, ale nemá největší prioritu,“ předestřel Brada. „Chceme postavit budovu číslo 10 a pak bude na rozhodnutí města, jestli se pustí do dalších etap. Bude to vycházet z jeho finanční situace.“
Náměstek Brada připustil, že by 15. budova mohla jít k zemi dříve, aby se snáze prováděly demolice ve dvoře radnice. Dostavba radnice je současně předpokladem pro to, aby se dalo kompletně zrekonstruovat náměstí Míru, což je další investice v řádech stovek milionů korun, která na město čeká.