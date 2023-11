Cestářům na podzim přálo počasí, plánované opravy končí i o měsíc dřív

„Přes den je to obtížné, ale nedalo se to udělat jinak,“ zmínil starosta Vsetína Jiří Čunek. Silničáři původně chtěli provoz pustit na novou křižovatku v obou směrech na začátku prosince, ale udělali to už v týdnu. Přálo jim totiž počasí.

„Bude to velká úleva pro řidiče, teď si to užili v plné síle, zvláště ti, co jezdí z Vizovic. Na cestě byla v jednu chvíli až čtyři omezení. Lidé jsou tady ale celkem smíření a tolerantní. Těší se na to, až budou jezdit po nové cestě,“ míní šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

Práce na rampě budou pokračovat až do poloviny příštího roku, ovšem to už řidiče příliš neomezí. Také další opravy se podařilo silničářům ukončit o zhruba dva týdny dříve, protože jim na podzim přálo počasí – většinou bylo teplo a bez deště, což nebývá úplně běžné.

„Když je suchý rok, což letošní je, je to pro nás vždycky lepší. Dokladem toho je, že máme skončeny skoro všechny opravy. To je úspěch, protože jsme mnohdy na konci listopadu ještě pokládali živičné povrchy,“ shrnul Chudárek.

Dokonce o měsíc se podařilo cestářům zkrátit opravu v Liptálu, což bylo jedno ze zásadních omezení, které řidiče trápilo právě na cestě ze Zlína do Vsetína. Původní termín zněl do konce listopadu, ale stihli to do konce října. Na cestě už není úplná uzavírka a řidiči nemusejí jezdit přes obec, což je zdržovalo a obyvatelům Liptálu vadilo, že tudy jezdívaly i kamiony.

„Každý týden dobrý, strašně se nám ulevilo. Občané už byli celkem nevrlí, nebyli zvyklí na takovou dopravu přímo v obci. Když silničáři otevřeli hlavní cestu, výrazně na ní stoupla doprava,“ reagoval místostarosta Liptála Filip Tomanec.

O dva týdny se silničářům podaří zkrátit výměnu povrchu na silnici u Horní Bečvy, kde byla vozovka od půlky září volná jenom v jednom jízdním pruhu. Místo konce listopadu se úplně otevře do konce tohoto týdne.

Část dálnice na jih zprovozní příští rok

Pozitivní je, že silničáři nerušeně pokračují ve výstavbě dálnice D49 z Hulína do Fryštáku a také úseků dálnice D55 z Babic do Starého Města a dál do Moravského Písku. S jejich zprovozněním počítají v příštím roce.

„Téměř všude už jsme ukončili zemní práce, pomohlo nám k tomu suché léto,“ přiblížil Chudárek. Zmínil také, že se díky počasí podařilo uspíšit podzimní opravu hlavního tahu ve zlínských Malenovicích a letní přímo ve Zlíně.

V krajském městě však stále řidiči čekávají v kolonách, protože v centru se opravuje křižovatka ulic Mostní a Březnická. Ale i tady počasí zapůsobilo pozitivně.

„Plánujeme otevřít křižovatku jako průjezd stavbou obousměrně na přelomu listopadu a prosince. Uvidíme, kdy se to skutečně podaří. Stavebně to stihneme, otázka je legislativa,“ sdělil náměstek zlínského primátora pro oblast dopravy Michal Čížek. „Další práce budou pokračovat a zřejmě se protáhnou i do roku 2024.“

Původní termín zprovoznění byl naplánovaný na konec letošního roku. „Kdyby pršelo měsíc v kuse, tak o to přesně se prodlouží dokončení některých stavebních objektů, pokud by se nedaly budovat za deště,“ doplnil Čížek.

Březnická ulice funguje několik měsíců jen jako jednosměrka, po níž se dá vyjíždět z města. Do centra ve směru od Uherského Hradiště se řidiči dostanou přes Kudlov. Za necelý měsíc by se jim mělo ulevit, protože křižovatka bude volná ve všech směrech.

Hotové jsou v předstihu i další stavby

Silničáři minulý týden také dokončili práce na průtahu Buchlovskými kopci, jež řidiče omezovaly od července. Pokud by bylo špatné počasí, bylo by to později. Dočasně tam byl průjezdný jeden jízdní pruh a provoz na něm řídily semafory.

Krajští silničáři o zhruba měsíc dříve stihli udělat stabilizaci a opravu cesty mezi Drslavicemi a Havřicemi, která byla čtyři měsíce úplně zavřená. Opět se po ní jezdí od začátku listopadu. Tím se dopravní situace na Uherskohradišťsku zlepšila.

Začátkem října dokončili i rekonstrukci průtahu Morkovicemi směrem na část Slížany. Práce probíhaly od dubna za částečné i úplné uzavírky. V současné době tam ještě přestavují problematickou křižovatku. „Práce zde budou dokončeny v závěru listopadu, tedy ještě před nástupem zimního období,“ doufá šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.