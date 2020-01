Dopravní podnik chtěl zdražit jízdné, Zlín i Otrokovice jsou proti

„Probírali jsme to v rámci operativní porady radních už v prosinci. A došli jsme k závěru, že ke zvýšení zisku dopravní společnosti by to nepřispělo, proto to nechceme,“ konstatoval zlínský primátor Jiří Korec.

Podle otrokovické radnice spočíval návrh DSZO ve zvýšení cen pro jednotlivé jízdy z 12 na 15 korun. Jízdenka by se zároveň změnila z nepřestupní na přestupnou, prodloužila by se její platnost z 20 minut na 30 minut a o víkendech a státních svátcích na 40 minut. Tyto jízdenky využívá asi 15 procent cestujících.

„Chceme i nadále podporovat ekologičtější veřejnou hromadnou dopravu na úkor používání osobních vozidel. Obyvatelé Otrokovic využívají v rámci našeho města zejména nepřestupné dvanáctikorunové jízdenky pro cestování linkou 55. Cena této jízdenky mi přijde adekvátní pro přemístění z jedné části Otrokovic do druhé,“ vysvětlila starostka Hana Večerková.

Zdražení by se týkalo také časových kuponů. Průměrné zvýšení cen u těchto tarifů bylo navržené v rozmezí od 3 do 15 procent.

Zvýšení cen by se naopak nedotklo ročních senior pasů a junior pasů a také současných patnácti a osmnáctikorunových jízdenek.

Vedení DSZO se k návrhu nechtělo vyjadřovat. „Nemohu to nijak komentovat,“ prohlásil ředitel dopravního podniku Josef Kocháň.

Zdražovalo se před osmi lety

Poslední zdražení jízdenek MHD zažili obyvatelé Zlína a Otrokovic v roce 2012. Tehdy se kvůli rostoucím nákladům na pohonné hmoty, elektrickou energii i DPH zvýšila dvojnásobně cena týdenní jízdenky, o pět korun narostla cena lístku u řidiče a změnily se i dojezdové časy nepřestupních nebo přestupních jízdenek. Více od té doby zaplatí cestující například také za tříměsíční jízdenku.

Zlínská rada k návrhu dopravního podniku nepřijala žádné usnesení. Podle Korce byl materiál dopravní společnosti součástí analýzy, kterou město žádalo už na podzim loňského roku.

„Chtěli jsme, aby nám dopravce přinesl nějaký návrh zdražení s tím, jak by se tato změna promítla do příjmů společnosti. Z toho jsme zjistili, že bychom si vlastně vůbec nepomohli,“ vysvětlil primátor.

Z toho důvodu se otázkou jízdného v MHD nebudou zabývat ani zlínští zastupitelé.

Definitivní stanovisko Otrokovic bude známé po lednovém jednání zastupitelstva. „Postoj rady je jasný. Pro naše obyvatele je třicetiminutová jízdenka pro cesty po městě zbytečná,“ poznamenala Večerková.