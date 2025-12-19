Řidič při couvání srazil ženu, kterou předtím vezl. Podlehla zraněním

  14:50,  aktualizováno  14:50
Nešťastná nehoda s tragickým koncem se ve čtvrtek stala v Liptále na Vsetínsku. Řidič tam při couvání srazil ženu, která s ním předtím jela v autě. Zraněná krátce po střetu s vozem zemřela.
Ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Nehoda se stala před 19. hodinou. „Řidič osobního automobilu couval na parkovací místo u domu a bohužel srazil svou spolujezdkyni, která předtím vysedla z auta. Žena utrpěla poranění, kterým nedlouho po nehodě podlehla,“ řekl policejní mluvčí Petr Jaroš.

Na místo vyjeli záchranáři s lékařem. Ženi, která byla při vědomí, naložili do sanitky. „Přes veškerou snahu zdravotníků zemřela při převozu do nemocnice,“ upřesnila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Gabriela Netopilová Sluštíková.

Nešťastné couvání. Popelář přimáčkl vozem na vrata svého kolegu

Příčinami a okolnostmi havárie se nyní zabývají kriminalisté ve spolupráci s dopravními policisty.

Žena z Liptálu je podle dostupných údajů z policejních zdrojů 29. letošních obětí dopravních nehod ve Zlínském kraji. Za celý loňský rok zemřelo při nehodách na silnicích v regionu 15 lidí, letos je to tedy téměř dvakrát více. V roce 2023 bylo obětí dvacet.

Autor: