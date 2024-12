Cestující si za dopravu připlatí. Jednotné jízdné stoupne o čtyři koruny

„Kraj dává do veřejné dopravy velké peníze, ročně ho stojí už 1,7 miliardy korun,“ uvedl náměstek hejtmana přes dopravu Radek Doležel (ANO). „Částka každý rok roste, protože jdou nahoru vstupy. Nejde to dělat tak, že se bude všechno zdražovat a my budeme mít pořád stejně nízké ceny,“ doplnil.

Kraj nemění cenu, kterou lidé zaplatí za kilometr cesty, což je 1,50 koruny. O čtyři koruny ale zvedne nástupní sazbu – z 11 korun na 15.

„Když někdo pojede tři kilometry a zaplatí nástupní sazbu 15 korun, tak se mu to prodraží. Ale čím bude trasa delší, tím bude rozdíl méně znatelný,“ naznačil Doležel.

Pokud jde o základní měsíční kupony, jejich cena se dnes liší podle zón, na něž je kraj rozdělený. Stojí od 250 do 280 korun, nově to má být tři sta korun. Více to bude ve Vsetíně a v Uherském Hradišti, a to 360 korun. Tam je součástí krajské integrované dopravy i městská hromadná doprava. Ve Zlíně a Kroměříži to má být až během příštího roku.

Podle Doležela je jízdné i po zdražení stále relativně nízké. V Moravskoslezském kraji, s nímž má Zlínský kraj uzavřenou smlouvu, je nástupní sazba 17 korun a kilometr jízdy cestujícího vyjde na 1,70 koruny. Zvyšováním cen by si kraj mohl zvednout příjmy z tržeb jízdného o deset procent, tedy o 40 až 50 milionů korun.

ANO tvoří ve Zlíně krajskou koalici s hnutím STAN, pro které je to přijatelná úroveň zdražování. „Pro veřejnou dopravu je nejpodstatnější, aby s ní jezdilo co nejvíce lidí,“ reagoval náměstek hejtmana Tomáš Chmela (STAN).

Podle něho by se měl kraj více zaměřit na časové kupony, aby lidé měli motivaci si je kupovat. Tím by se stabilizovaly počty cestujících.

„Jinak zdražování chápu, zvyšují se náklady hlavně v oblasti mezd. A oceňuji, že Zlínský kraj dodržel slovo a nepřenáší náklady na obce. Příspěvek na zajištění veřejné dopravní obslužnosti zůstává stejný,“ poznamenal Chmela, který je i starostou Slavičína.

Podle Čunka je zdražení příliš velké

Méně pochopení pro zvyšování cen má bývalý hejtman a dnes opoziční zastupitel Jiří Čunek (KDU-ČSL). Souhlasí sice s tím, že náklady vzrostly, ale zdražení považuje za příliš velké. Míní, že by mohlo být poloviční.

Náklady na veřejnou dopravu, jež jsou součástí už schváleného krajského rozpočtu, který nepodpořil, považuje také za vysoké. „Jsme přesvědčení, že některé spoje jezdí prázdné a je to kvůli tomu, že trasa autobusu není udělaná dobře,“ uvedl Čunek.

Zmínil i to, že kraj zavádí od půlky prosince přeshraniční vlakové spoje na Slovensko. Podle Čunka jimi ale bude jezdit málo lidí.

Myslí si také, že vedení kraje v čele s ANO ceny nezvedalo v polovině letošního roku, protože na podzim byly krajské volby. V nich ANO opět vyhrálo. „Čekali po volbách. To je taková klasika,“ míní Čunek.

„Chtěli jsme to udělat už v létě, ale tehdy lidem rostly i jiné náklady. Tak jsme to odsunuli o několik měsíců. Rozhodovali jsme o tom v květnu, a to jsme neměli myšlenky na volby,“ tvrdí Doležel.

Podle něho by veřejná doprava příští rok zdražovat nemusela, pokud se nebudou výrazně zvedat ceny vstupů. Kraj v minulém volebním období zvedl ceny třikrát a ani jednou se to negativně neprojevilo na počtu cestujících.