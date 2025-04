Zastávky pouze na znamení cestující přijali. Novinka platí od loňského roku

„Nejsou žádné stížnosti, cestující s tím nemají problém,“ tvrdí ředitel krajské společnosti Koved (Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje) Martin Štětkář. „Také zkušenosti ze Středočeského kraje, kde to zaváděli před námi, byly pozitivní. Upozorňovali nás jen, abychom udělali dobrý marketing,“ doplnil.

Štětkář nevyloučil, že by nějaká stížnost nepřišla, ale přímo k němu se nedostala. „Je to krok správným směrem,“ nepochybuje.

To, že jsou zastávky jen na znamení, může dopravu urychlit a eliminovat zpoždění. Po půl roce či roce by měla být známá data, na základě kterých by se mohly upravit jízdní řády a časy některých spojů, jež jezdí rychleji. Z toho by mohli podle Štětkáře profitovat cestující. Dopravci zase můžou ušetřit pohonné hmoty, když nebudou autobusy tak často zastavovat a zase se rozjíždět.

Někteří cestující opatření ale považují za omezující. Myslí si, že pokud si zaplatí jízdné a dodržují přepravní řád, neměli by být nuceni k tomu, aby řidiče upozorňovali tlačítkem, že chtějí vystoupit.

Dříve bývala tlačítka stop pouze na stropě vozu, dnes je jich více na svislých tyčích. Jejich využití by navíc mělo být jen pojistkou. Pokud si člověk koupí jízdné, na odbavovacím zařízení řidiče se před každou zastávkou objeví počet cestujících, kteří na ní chtějí vystoupit