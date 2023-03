V Liptále vyroste vzorový domov pro seniory, bude nejmodernější v zemi

Historickou budovu někdejšího chlapeckého internátu i celý pozemek ukrývá vysoký plechový plot. Uprostřed valašské obce Liptál je ve všedním dopoledni klid, odněkud se ozývají hlasy hrajících si dětí, čas od času projede auto či maminka s kočárkem. Nedaleko je kostel, v opačném směru prodejna potravin, za potokem hlavní tah ze Zlína na Vsetín.

Právě tady má nový domov pro seniory stát. „Novostavba je navržená jako energeticky nenáročná, a protože bude navazovat na stávající objekt internátu, bude mít také on po rekonstrukci pasivní standard,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana a krajská radní pro sociální věci Hana Ančincová.

Práce vyjdou Zlínský kraj na 357 milionů korun. Zařízení nabídne převážně jednolůžkové pokoje, dostatečně prostorné, aby se v nich mohli pohybovat imobilní lidé. Vytápění zajistí tepelné čerpadlo, samozřejmostí bude moderní vybavení koupelen, jako sprchová lehátka a křesla, místnosti pro různé terapie nebo společenský sál.

Fungovat bude na principu komunitního bydlení, tedy jako rodinné zařízení. „Je obrovský rozdíl, když přijdete do malého domova, který má do šedesáti klientů, nebo někam, kde je přes sto lůžek. Péče je kvalitní všude, ale na atmosféře se to podepisuje,“ řekla Ančincová.

Na umístění čeká zhruba 1 500 lidí

Budovat menší zařízení je evropský trend, ve Zlínském kraji vzniklo už v minulosti třeba ve vsetínské části Jasénka. A tím, že se postaví domov v Liptále, vzniknou malá zařízení hned dvě. Do Liptálu se totiž přestěhují klienti domova v Karolince, kterému tak klesne kapacita zhruba na polovinu.

Jeden z tamních objektů je technicky a z hlediska požární bezpečnosti nevyhovující, kraj ho proto uzavře a kapacitu domova sníží. Nahradí ji nově vzniklá lůžka v Liptále. Protože v domově v Karolince dnes žijí i pracují lidé z okolí Vsetína, může pro ně být Liptál dopravně dostupnější.

„Předpokládáme, že s klienty přejde i část pracovníků, kterým to přednostně nabídneme. Dál budeme pracovní místa obsazovat podle potřeby,“ potvrdila ředitelka krajské společnosti Sociální služby Vsetín Michaela Pavlůsková.

Přesné počty v tuto chvíli ještě nezná, výstavbu nového zařízení kraj definitivně schválil teprve přednedávnem. Poptávka po zaměstnancích v sociálních službách je trvale vysoká, moderní pracoviště může být lákadlem.

Seznam zájemců o místo v domově pro seniory ve Zlínském kraji momentálně čítá něco mezi 1 500 a 2 000 jmen. Platí ale, že ho dostane jen člověk, který skutečně potřebuje pobytovou péči.

„Posilujeme terénní služby, aby lidé s jejich pomocí mohli co nejdéle zůstávat v domácím prostředí. Naprostá většina seniorů dává takovému řešení přednost,“ popsala Ančincová. „Pokud se jejich stav zhorší a potřebují pobytovou službu, jsme schopni řešit to rychle,“ dodala.

Systém sociálních služeb, jak jej nastavil stát, umožňuje podat si žádost o přijetí do domova kdekoli v republice. Velký zájem je třeba o Luhačovice. Takové přání se ale ne vždy podaří vyplnit.

V Liptále kraj počítá především s klientelou z okolí Vsetína. Lidé by tak zůstávali ve známém prostředí. Kolem obce se zvedají prudké stráně, v tuto dobu pokryté vrstvou sněhu, po zbytek roku zelené. Obecní web vítá návštěvníky sloganem „místo jako z pohádky“. A nemyslí se tím jen prostředí valašské přírody.

Prázdná budova dostane využití

Zatímco jinde se proti zřizování domovů pro seniory píší petice, tady dokážou vidět o něco dál. „Ohlasy jsou kladné, lidé se smějí, že si rovnou podají žádost o přijetí,“ říká místostarosta Filip Tomanec.

Místní si uvědomují, že za klienty domova budou jezdit návštěvníci, obec se tak zase o něco víc dostane do povědomí lidí. Prosperovat mohou prodejny, řemeslníci i služby. Ani zvýšená dopravní zátěž prý vadit nebude. „Jsme zvyklí, s tím se vypořádáme,“ věří Tomanec.

Už víc než půl století tady pořádají mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti, na který přijíždějí folklorní soubory a muziky z celého světa, včetně exotických zemí, a také tisíce návštěvníků. Obec protínají turistické trasy, konaly se tady třeba i exhibice dřevorubeckého sportu.

„Hlavně jsme rádi, že budova, která je prázdná a chátrá, dostane smysluplné využití,“ shrnul Tomanec.

Ostatně sociální cítění mají místní lidé v genech, od roku 1907 je součástí Liptálu dětský domov. Budova, která se stane součástí nového domova pro seniory, i pozemek pro stavbu je v jeho areálu. „Ty prostory už nevyužíváme,“ potvrdil ředitel dětského domova Lukáš Diatka.

Kraj počítá s dotací v rozmezí od 60 do 120 milionů korun. S projektem uspěl na třetí pokus. „Stavět v našich podmínkách pobytovou službu je náročné. Kraj sám to financovat nemůže a stát to prakticky nepodporuje,“ upozornila Ančincová. Poptávka přitom bude v nejbližších letech narůstat. Zlínský kraj je dlouhodobě druhým nejstarším v zemi, podle předpokladů má ale zhruba za šest let obsadit příčku nejvyšší.