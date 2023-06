Větší pohodlí pro diváky. Zlínské divadlo po 36 letech mění sedačky

Původní křesla pošle město jako dar na Ukrajinu. Poprvé si nová křesla diváci vyzkouší v září na začátku nové sezony při vyhlášení tradiční Ceny Aplaus a následně při premiéře hry Špína.

„Proměna, která právě odstartovala, je zcela zásadní a připravovala se několik let. Rekonstrukce Velkého sálu v takovém rozsahu byla od vzniku divadla v roce 1967 realizována pouze jednou, a to před 36 lety v roce 1987,“ vysvětlila Irena Pelková, pověřená funkcí ředitelky zlínského divadla.

Nejde přitom jen o prostou výměnu sedadel, ale o sofistikovanou úpravu celého hlediště podle architektonického návrhu Pavla Haince. Všechny změny také musejí odpovídat požadavkům památkářů a průběžně je divadlo konzultovalo také s nedávno zesnulým architektem Miroslavem Řepou, který budovu divadla navrhl. Součástí rekonstrukce je rovněž výměna podlahové krytiny nebo vytvoření nových uliček po bocích hlediště.

„Celý sál by měl mít divadelnější vzhled. Původní záměr vycházel z toho, že se barevné provedení vrátí do podoby při otevření divadla v roce 1967. Tehdy tady byly modré sedačky a šedý koberec,“ upřesnil umělecko-technický šéf zlínského divadla Karel Papežík.

Demontáž původních křesel, kterých je téměř 700, už začala. Ta nová budou o něco širší a měla by přinést divákům větší pohodlí. Z podlahy zase musejí pracovníci během následujících dnů odstranit původní linoleum. Nahradí ho vinyl s vlasem, který bude působit jako koberec.

Míst bude o 131 méně

Na základě požadavku památkářů také zůstanou zachované stupně elevace, které jsou součástí betonové konstrukce podlahy.

„Demontáž jde poměrně rychle. Za den a půl je půl sálu hotovo. Předpokládám, že u nových křesel to bude podobné. Delší čas, asi tak měsíc, budeme ale potřebovat na podlahu. Nikdo z nás, ani projektanti a architekti, nevěděl, co se nachází pod linem. Až ho strhneme, uvidíme, jestli bude potřeba větší zásah, nebo bude stačit prosté přebroušení,“ přiblížil Papežík.

Pro větší komfort diváků zmizí také současná první a poslední řada sedadel. Do sálu se kvůli všem změnám dostane o 131 diváků méně. Sedadel bude namísto současných 687 nově 556.

„Někdo si může myslet, že to je pro nás nevýhodné, ale není to pravda. Náš sál je jeden z největších v republice a i po rekonstrukci stále bude. Negativní ekonomické výsledky proto nečekám. Můžeme naše hry více reprízovat a dostaneme do divadla diváky vícekrát,“ poukázala Pelková.

Rekonstrukce hlediště Velkého sálu vyjde na 13,5 milionu korun. Pět milionů pokryje dotace od města, zbytek investuje divadlo ze svého investičního fondu.

Původní sedadla poputují zdarma ze Zlína na Ukrajinu do města Ivano-Frankivsk. „Je to výborné a smysluplné řešení. Toto město o ně projevilo zájem při nabídce na online platformě. Sedadla jsou zachovalá a budou v kulturním středisku sloužit dětem i dalším návštěvníkům,“ doplnila náměstkyně primátora Martina Hladíková, která má na starosti školství a kulturu.

Místní příspěvkové organizace o křesla zájem neměla.