Druhák při distanční výuce pozapomněl cestu do školy, MHD jezdil sem tam

Zmateného žáčka druhé třídy objevil ve středu ve svém voze na konečné stanici ve zlínské Antonínově ulici řidič autobusové linky č. 36. Chlapec mu řekl, že cestuje z Velíkové, odkud odjížděl v 6.56. Zapomněl však vystoupit ve Štípě u školy a teď neví, co má dělat.

„Nechal jsem ho ve voze, který už směřoval z točny do vozovny. Na zastávce Školní jsme dojeli trolejbus linky 5. Poradil jsem žáčkovi, aby se tímto spojem vrátil do Štípy,“ popsal řidič Luděk Judas.

Trolejbus s odjezdem v 7.36 ze Školní byl za 23 minut na zastávce Štípa-pošta, odkud by už druhák snadno došel pěšky ke škole.

Nejspíš i proto, že to nebyla zastávka s názvem Štípa-škola, opět nevystoupil. Zřejmě čekal, že jeho zastávka teprve přijde. Trolejbus však pokračoval do Kostelce a zpátky do Zlína. Až tam si ho všiml řidič trolejbusu, který do té doby o jeho bloudění nevěděl.



„Vystrašeného a uplakaného školáka jsem našel ve svém voze o půl deváté na konečné ve Zlíně na Podhoří. Pochopil jsem z jeho slov, kam se potřebuje dostat. Uklidňoval jsem jej, aby se nebál a nic si z toho nedělal, že se do školy určitě nakonec dostane. Nechal jsem ho v trolejbusu, aby se mnou pokračoval v dalším okruhu linky 5 do Štípy,“ popsal řidič trolejbusu Martin Janás.

Po bloudění dorazil v pořádku do školy

Na zastávce ve Štípě řidič osobně dohlédl, aby malý cestovatel vystoupil. To už bylo 9.19 hodin. „Viděl jsem v zrcátku, že se vydal směrem k základní škole,“ dodal Janás.

„Oběma skvělým pánům řidičům, kteří se o vystresovaného syna postarali a pomohli mu dostat se po dvouhodinovém bloudění v pořádku do školy, moc děkuji,“ napsala druhý den chlapcova matka e-mailem do Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice.

„To nás vždy potěší, když nám cestující napíší podobnou zkušenost a když se dozvídáme, že naši pracovníci někomu v obtížné situaci pomohli,“ reagoval na příběh s dobrým koncem ředitel dopravce Josef Kocháň.