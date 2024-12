Příjemnější domácí dialýza je přístupná už i pacientům zlínské nemocnice

Trpí vrozeným onemocněním ledvin a čeká na transplantaci. Než přijde na řadu, bude si sám doma provádět dialýzu. Šestatřicetiletý Petr Hlavica ze Zlína je prvním pacientem Baťovy nemocnice, který od září s nově zavedenou metodou tzv. peritoneální dialýzy začal.

„Je to pro mě mnohem příjemnější. Doma si dělám dialýzu třikrát denně, každé napojení trvá pouze 15 minut, takže to, co by mi dříve zabrala jenom cesta do nemocnice a zpět, je čas, který ušetřím,“ přiblížil Hlavica

„Je to opravdu velký benefit, peritoneální dialýza mi zlepšuje kvalitu života, nejsem tolik vázaný na nemocnici a cítím se dobře. Firma mi navíc přiveze domů materiál na celý měsíc, není s tím moc práce, vše hradí pojišťovna,“ popsal pacient.

Dialýzu potřebují pacienti s chronickým selháním ledvin. Nahrazuje nedostatečnou funkci ledvin a jejím úkolem je zejména očištění krve od odpadních látek.

Existují dva hlavní typy dialýzy – jedním je klasická hemodialýza, kdy se krev odvádí z těla pacienta do speciálního přístroje, který zajišťuje celý proces očišťování krve. Po pročištění se krev vrací zpět do těla pacienta. Tato metoda se provádí v nemocnici a obvykle trvá minimálně čtyři hodiny.

Pacient zvládne dialýzu doma sám

Další možností je tzv. peritoneální dialýza, která zajišťuje očišťování organismu přes břišní dutinu, do které se napouští a vypouští speciální roztoky k dialýze. Jde o zcela bezkrevnou a bezpečnou metodu, kterou si mohou pacienti sami aplikovat v domácím prostředí.

Nově ji nabízí interní oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně. „Zavedení peritoneálního katetru do dutiny břišní provádí chirurg laparoskopickou metodou v celkové anestezii za krátké hospitalizace,“ vysvětlila lékařka Hemodialyzační stanice Baťovy nemocnice Renáta Janišová.

„Pacient po zavedení katetru dodržuje klidový režim a ihned zahajujeme pravidelné proplachy a zejména praktický nácvik s pacientem tak, aby se naučil samostatně napojovat katetru k peritoneální dialýze. Pacient dochází do naší nově otevřené peritoneální ambulance z domu a po několika týdnech je schopen celý proces provádět samostatně doma,“ upřesnila lékařka.

Nová ambulance se specializuje právě na metody domácí dialýzy. „Preferují to pacienti, kteří nechtějí dojíždět do nemocnice a jsou schopni se spolupodílet na samotné léčbě. Provádějí si dialýzu denně doma a k lékaři na kontroly docházejí maximálně jednou měsíčně,“ popsala Janišová.

Díky možnostem telemedicíny navíc budou lékaři od nového roku s pacientem propojeni online a mohou i ze vzdáleného přístupu sledovat, jak a kdy si dialýzu provádí.

Do Baťovy nemocnice na klasickou hemodialýzu dojíždí dvakrát nebo třikrát týdně 75 nemocných. Na modernizovaném oddělení mají k dispozici 16 lůžek a stanice je v provozu prakticky nepřetržitě. Jedinou možností, jak ukončit pravidelné docházení na dialýzu, je transplantace ledvin.