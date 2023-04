Nonstop dětská pohotovost ve Zlíně končí, fungovat bude jen do večera

Od středy 10. května bude k dispozici ve všední dny od 17 do 22 hodin a o víkendech a svátcích od 8 do 20 hodin.

„S ohledem na nedostatek pediatrů a malou vytíženost pohotovosti v nočních hodinách jsme ordinační dobu upravili a ponechali v časech, kdy ji navštěvovalo nejvíce rodičů s dětmi. Časy v podstatě kopírují obvyklou ordinační dobu dětských pohotovostí ve většině regionů,“ vysvětlil primář novorozeneckého oddělení nemocnice a náměstek léčebné péče Jozef Macko.

Pohotovostní služba je totiž závislá na pediatrech „z terénu“. To znamená, že na rozdíl od velkých fakultních nemocnic na ní neslouží lékaři z nemocnice, ale ti z ambulancí a po své pracovní době. A těch je v posledních letech čím dál méně. Zaplnit služby tak byl problém.

„Populace pediatrů stárne, nyní je jich téměř 62 procent v důchodovém věku a služby navíc jsou pro ně náročné. Mladší generace má zase kvůli rušeným ordinacím více pacientů a více práce i administrativní zátěže a je na ně větší tlak,“ popsala pediatrička a zástupkyně zlínského Sdružení lékařů pro děti a dorost Ivana Vaculíková.

„Když jsme si mezi kolegy dělali průzkum, většina z nich byla pro zkrácení ordinační doby pohotovosti,“ dodala.

Ve stejném nebo podobném časovém režimu fungují i další dětské pohotovosti v nemocnicích ve Zlínském kraji. Stále také platí, že v případě náhlých změn zdravotního stavu dítěte, které by ohrožovaly jeho život a zdraví, se rodiče mohou obracet na záchranku nebo dětská oddělení nemocnic.

Změnou ve Zlíně bude od 10. května také místo. Z 21. pavilonu u bočního vjezdu do areálu se pohotovost přesune do nových zrekonstruovaných prostor ve 32. budově, které se nacházejí v nižší přístavbě vedle hlavního vchodu do porodnice.